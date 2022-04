Crece desaprobación de Boric en Chile tras un mes en la presidencia

Los primeros 30 días de Gabriel Boric al frente de Chile tuvieron más sombras que luces. Tanto así que hasta el primer mandatario chileno reconoció “turbulencias” en su primer mes, un período muy corto para establecer un juicio, pero que no deja de ser llamativo ante las expectativas generadas.



(Vea: Colombia, pendiente: ideas pensionales que se debaten en Chile y Perú).

“Este primer mes se ha asimilado a un despegue de avión: estamos ante un paisaje muy hermoso que es Chile y despegamos con turbulencias que evidentemente generan zozobras e incertidumbres, creo que la vamos a superar y que estamos comenzando”, reconoció el mandatario de la izquierda.



Uno de los primeros choques ha sido su creciente desaprobación. Aunque su aprobación debutó sin cambios frente a los períodos anteriores (+50%), semana tras semana se ha ido desinflando hasta el 44% al tiempo que su desaprobación pasó del 20% al 41%.



“Ha sido un mes probablemente más difícil, más complejo y más malo de lo que se esperaba por parte del nuevo Gobierno. Se observa una caída importante de popularidad en las encuestas, aunque sigue teniendo más aprobación que desaprobación. Solo que si se compara con ciclos políticos anteriores, este ha sido el presidente que más ha perdido popularidad en el primer mes de Gobierno”, dijo Bettina Horst, economista chilena.



(Vea: ‘Chile y Colombia tienen una afinidad más allá de lo político’).



Para Horst, esta caída influida por distintas decisiones que ha hecho el Ejecutivo y el debilitamiento de la figura de la ministra del Interior Izkia Siches por un escándalo sobre la gestión migratoria del anterior mandato de Piñera.



LA PRIMERA CRISIS



Siches, médico de profesión, y la segunda figura política detrás del presidente, confesó haber entregado información falsa sobre un supuesto traslado de migrantes venezolanos hacia su país de origen.



Las posteriores disculpas no han sido suficientes para callar las voces opositoras y, a pesar de todo el escándalo, el presidente Boric la respaldó para la oposición.



(Vea: Chile abandona Prosur, organización abanderada por Iván Duque).



Pero Siches no solamente se ha visto envuelta en esta polémica. A inicios del mandato, la funcionaria se desplazó hacia la Araucanía, una de los territorios mapuches en conflicto, con la promesa de iniciar diálogo, tal como desde el Gobierno han propuesto, pero fue recibida con tiros al aire.

La inflación en Chile fue de 1,9 % en marzo pasado, cuando históricamente se había manejado a tasas del 3 % anuales. BLOOMBERG

Sin embargo, esta no ha sido la única polémica del mandato Boric en cuanto al territorio mapuche.



Izkia Siches causó revuelo en Argentina al mencionar el término ‘wallmapu’, que se refiere a los territorios habitados por los mapuches a ambos lados de la frontera entre Chile y Argentina.



(Vea: Chile, primer país que emite un bono de sostenibilidad).



“Ella ha tenido una gestión debilitada. Errores no forzados, como se dice en el deporte”, apuntó Horst, también directora ejecutiva del think tank Libertad y Desarrollo.



FUEGO AMIGO CRUZADO



En los últimos días, la polémica sobre el retiro anticipado de los fondos de pensiones volvió a causar revuelo en la opinión pública chilena.



Una iniciativa presentada por diputados oficialistas “saboteó” al Gobierno, de acuerdo con Pablo Lacoste, docente de la Universidad de Santiago de Chile, y amenaza con incrementar la inflación, que se sitúa como la más alta en 30 años.



“El presidente ha demostrado tener mayor claridad que sus ministros, convencionales y parlamentarios. Pero su gobierno se desgasta por el constante fuego amigo”, dijo Lacoste.



El Gobierno de Boric, que en un principio rechazaba un nuevo retiro de pensiones, presentó una propuesta legislativa al respecto más acotada y con “criterio de seguridad social”, al verse incapaz de cerrar filas en el Legislativo para rechazar la primera iniciativa.



“Esto demuestra, de alguna u otra forma, la debilidad política del Gobierno para hacer frente a las presiones de los sectores más radicalizados, como el Partido Comunista, del conglomerado”, apuntó Horst.



PLAN ECONÓMICO EN VILO



En caso de concretarse la propuesta del quinto retiro, reafirma Pablo Lacoste, “podría estimular aún más la inflación” de la cual el presidente Boric no es el responsable, pero se respalda en el Banco Central que apuesta por la subida en la tasa de interés.



(Vea: Zozobra constitucional chilena / Opinión).



“Si esta amenaza se concreta, el Banco Central tendrá que aumentar todavía más las tasas de interés, lo cual va a encarecer sensiblemente el crédito, enfriar la economía y conducir a una recesión”, dijo el catedrático, quien además estima que bajo este escenario, “buena parte del plan reformista de Boric no se podrá cumplir por falta de recursos para aplicarlo”.



La inflación en Chile fue de 1,9 % en marzo pasado, cuando históricamente se había manejado a tasas del 3 % anuales. El país austral no escapa de las presiones en las cadenas globales de valor, el alza de los alimentos o de las consecuencias de la guerra rusoucraniana, sin embargo, su demanda interna encabeza la composición inflacionaria.

LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Chile debate una nueva Carta Magna tras el estallido social de 2019. En septiembre se votará la propuesta de la nueva Constitución.



Según la encuesta Cadem, el 44 % de los chilenos dice que rechazará en el plebiscito la propuesta. La aprobación, por su parte, es del 39 %.



Boric dijo que los sondeos son “preocupantes”. Aboga por acuerdos “más amplios” para lograr una Constitución que sea “un punto de encuentro”.

ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio