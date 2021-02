Gates vs Musk, o la disputa de los mas ricos por el bitcóin

A menos que sea la persona más rica del mundo, no debería comprar bitcoin. Ese es el mensaje de Bill Gates, el tercer hombre más rico. Con un repunte de más de 400% en el ultimo año, el bitcóin se ha vuelto cada vez más popular, y todos, incluidos destacados inversionistas y formuladores de política hablan sobre la moneda.



(Lea: Colombia, una de las naciones donde más se negocia bitcoin)



La persona mas rica del mundo, Elon Musk, invirtió recientemente US$1.500 millones en el activo digital a través de su compañía Tesla Inc., y dijo que el bitcóin pronto sería aceptado para realizar pagos.



(Lea: ¿Deben cambiar las reglas contables vigentes en era bitcóin?)

Para Gates, no es algo que la economía general debería comprar, además de ser malo para el medio ambiente, ya que extraer las monedas requiere mucha energía.



(Lea: Así será el piloto en Colombia para negociar con criptomonedas)



"Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su bitcóin suba o baje al azar", dijo Gates en una entrevista con Emily Chang de Bloomberg Televisión.



"Creo que la gente se deja llevar por estas manías y puede que no tengan tanto dinero de sobra. Mi opinión general sería que si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado".



Musk ha impulsado reiteradamente al bitcóin en Twitter y otras plataformas. Musk, con una fortuna de US$189.600 millones según el índice de multimillonarios de Bloomberg, ha sido un ávido defensor del bitcóin, al punto que ha influido en el precio del activo.



Llegó a subir hasta 76% este mes tras la inversión de Tesla, antes de caer 13% después de que Musk dijera en Twitter que los precios de las criptomonedas "parecían altos".



El debate sobre el bitcóin no es nuevo. El multimillonario Warren Buffett considera que las criptomonedas no tienen valor y no producen nada. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, otra escéptica desde hace mucho tiempo, dijo en una conferencia del New York Times a principios de esta semana que el bitcóin es una "forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones".



Pero con cada vez mas empresas que comienzan a aceptar el bitcóin, como lo han hecho recientemente PayPal Holdings Inc., Visa Inc. y MasterCard Inc., la moneda ha ganado una mayor aceptación.



A medida que los bancos centrales, incluida la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, estudian como digitalizar sus propias monedas soberanas, y empresas como Fidelity Investments Inc. lanzan fondos que permiten a los inversionistas agregar criptomonedas a sus carteras, el debate llego para quedarse.



Bloomberg