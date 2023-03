'Ser subestimada es una ventaja, no te ven llegar': Giorgia Meloni

La presidenta del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, primera mujer en ocupar el cargo, dijo que ser subestimada en política “es una ventaja” porque “no te ven llegar”, en el acto de presentación de la Sala de las Mujeres en la Cámara de los Diputados.



“Cualquier cosa que yo haya hecho durante mi vida, han sido más los que han apostado por mi fracaso. ¿Tiene que ver con que sea una mujer? probablemente sí. Y esto es algo de lo que me he percatado muy tarde en mi existencia”, reconoció la política.



Pero agregó: “Cuento esta historia para decir que hay una buena noticia en lo que puede parecer un prejuicio. Quiero decir a las mujeres de esta nación que ser siempre o casi siempre subestimada es una gran ventaja porque a menudo no te ven llegar”.



Meloni parafraseó así a su principal opositora, Elly Schlein, que el pasado 26 de febrero, al convertirse en la primera mujer en liderar el progresista Partido Demócrata, proclamó “una vez más no nos han visto llegar”, en alusión al libro de la feminista Lisa Levenstein 'They didn’t see us coming' (2020).



La jefa de los ultraderechistas Hermanos de Italia inauguró la nueva instalación de la Sala de las Mujeres del romano Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados, justo en la víspera del Día de la Mujer.



En sus paredes se han colocado los retratos de las primeras mujeres que accedieron a cargos públicos en la historia democrática italiana, entre éstas ella misma como ganadora de las pasadas elecciones que la convirtieron desde octubre en la primera presidenta del Gobierno del país.



Entre las efigies también están las primeras 21 diputadas elegidas en la Asamblea Constituyente de la nueva República, nacida en 1948 tras el Ventenio fascista y la II Guerra Mundial; o el de la primera ministra, la partisana Tina Anselmi, titular de Trabajo en 1976 con el democristiano Giulio Andreotti. También se han colgado los retratos de la primera presidenta del Senado, la conservadora María Elisabetta Alberti Casellati, la pasada legislatura, y de la primera mujer al frente del Tribunal Constitucional, Marta Cartabia, entre otras.



En su intervención, Meloni recordó que la primera vez que cruzó las puertas de Montecitorio fue como parlamentaria con solo 29 años y, en aquella misma legislatura acabó siendo elegida vicepresidenta de la Cámara de los Diputados a pesar de su juventud y falta de experiencia.



“Me vi dirigiendo un pleno en el que muchos de sus miembros tenían más experiencia que yo. A esto atribuí entonces las miradas dirigidas por mis colegas la primera vez que me senté en aquel escaño más alto”, rememoró.



“He encontrado esas miradas en mi vida muchísimas veces, como cuando fui la primera en presidir una organización juvenil de derechas, cuando fui la ministra más joven de la historia de Italia o cuando fundé un partido. Las he visto incluso hace unos meses cuando, con 30 años de experiencia, me convertí en la primera mujer presidenta del Gobierno”, confesó.



Meloni, que pese a su condición de primera mujer gobernante de Italia sigue usando el cargo de ‘presidente’ en masculino, se fijó como objetivo el nombramiento de la primera mujer como consejera delegada en una empresa pública.



