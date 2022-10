Gobierno colombiano estudia ‘blindar’ pactos comerciales con Venezuela

Una vez retomadas las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, ambos países ya trabajan sobre el paraguas jurídico en el que se plantea desarrollar el intercambio comercial de ahora en adelante. Este incluye programas de complementariedad, profundizaciones al acuerdo de alcance parcial vigente y un proyecto de transporte terrestre.



Así lo señaló este martes el ministro de Comercio, Germán Umaña, en el marco del balance sobre el primer mes de la reapertura comercial de la frontera entre el departamento de Norte de Santander y Táchira.



“Estamos adelantando un proyecto muy importante en torno a la seguridad jurídica para las inversiones en el que ya tenemos un marco jurídico de las inversiones para evitar fantasmas que existieron en el pasado”, apuntó Umaña.



El ministro señaló que ya se están trabajando en la profundización del Acuerdo de Alcance Parcial N°28, texto por el cual se rige el comercio entre Colombia y Venezuela, una vez este salió de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



“La estructura productiva y exportadora e importadora de los dos países ha cambiado desde la creación en 2006 (...). Ya tenemos listas las áreas en las que habrá una profundización del Acuerdo, donde muchos de los productos agrícolas y agropecuarios venezolanos, quedarán incorporados con preferencias por parte de Colombia; también hay un análisis sobre sectores industriales y algo de servicios (...). Para nosotros es importante que la nueva oferta venezolana pueda ingresar al país en la medida de que las balanzas comerciales tienen cierto desequilibrio”, dijo Umaña.



Sobre el acuerdo de protección de inversiones, el titular de la cartera comercial precisó que esta propuesta contempla, entre varios puntos, los mecanismos para la solución de diferencias comerciales, para lo cual ya se plantean los mecanismos como el caso de tribunales de arbitramento de París o la ONU.



Este pacto se prevé estar firmado en los próximos tres meses y ratificado en un año.

Umaña también adelantó que en el Congreso de la República ya se está debatiendo un acuerdo entre ambas repúblicas (ya aprobado por el vecino país), sobre transporte de carga y pasajeros por carretera que sentará bases jurídicas para la relación bilateral.

Sobre este último punto, se espera que la circulación de vehículos particulares y de transporte de pasajeros quede reestablecida antes de que se finalice el año 2022, así como también la inauguración del tercer puente fronterizo de Tienditas.



Balanza comercial



El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela por la frontera entre Norte de Santander y Táchira sumó US$2,5 millones en el primer mes de la reapertura comercial, que se cumple este miércoles, informó el Ministerio de Comercio.



De acuerdo con los datos presentados por la cartera de Comercio, Industria y Turismo, con corte al 21 de octubre han pasado 67 camiones de carga por los puentes binacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.



Con los datos proyectados para este martes, el primer mes de balance de la reapertura arroja un movimiento de carga de 1.552 toneladas de carga.



De hecho, se espera que a medida que se asienten los nuevos procesos con el vecinos país, el comercio pueda tener un repunte del 500% para noviembre frente al mes anterior, señaló Umaña.



Entre otros datos que informa el Mincomercio, las importaciones desde Venezuela han aumentado 25% en este periodo. Asimismo, el comercio bilateral en estos momentos se desarrolla vía pago por adelantado.



“Hemos superado nuestras expectativas”, dijo el ministro de Comercio, Germán Umaña en rueda de prensa.



Con este balance, el líder de la cartera ratificó las proyecciones del comercio binacional hacia finales de año entre US$800 millones y US$1000 millones, toda vez que entre enero y agosto el intercambio sumó US$450 millones, un crecimiento de 113.3% versus el mismo periodo de 2021.



Por el paso fronterizo de Norte de Santander se han exportado hacia Venezuela insumos médicos, confitería, insumos para la industria del calzado, partes y piezas e insumos agroindustria les. Mientras tanto, desde el vecino país han llegado acero en bobinas, productos químicos, láminas en caliente, entre otros.



Se espera que hacia finales del Gobierno, el comercio bilateral se ubique entre US$4.000 y US$4.500 millones. Consultado por esta reapertura, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, recordó que este es un proceso que “toma tiempo”, más cuando Venezuela perdió el 75% del PIB entre 2013 y 2021, por lo cual, “hoy es la cuarta parte de lo que era en 2008 cuando vendimos más de US$6.000 millones”.



“Todavía hay mucha expectativa sobre lo que se va a poder hacer y cuáles son las reglas del juego”, apuntó Díaz.



Zonas especiales



En el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países se ha conversado sobre la creación de zonas francas fronterizas o zonas económicas especiales, que puedan darle un plus a la relación.



Al respecto, Germán Umaña señaló que ambos instrumentos, que han sido iniciativas desde lado y lado de la frontera, “serán de suma impotancia” para la profundización de las relaciones comerciales, en el marco de los acuerdos de complementariedad.

