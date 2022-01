Gobierno de Joe Biden: un año entre luces y sombras

Joe Biden cumple este jueves un año en la presidencia de Estados Unidos, puesto al que llegó luego de tres intentos y desde el que prometió la reconstrucción del país luego de la división tangible tras el turbulento mandato de Donald Trump.



(Vea: Las bolsas, con temor por las alzas de la Fed).

Los resultados tan estrechos de la contienda presidencial evidenciaron ese panorama en el aspecto social, y en el político para sacar adelante las propuestas legislativas, pues Biden tuvo que hacer concesiones con los republicanos, el némesis que podría cobrar mayor protagonismo para lo que está por venir.



Joe Biden llega a este aniversario bajo el contexto de una profunda desaprobación entre la población estadounidense (53,3%, ver gráfico); una inflación récord de 7% en 2021 y una tensa relación internacional con Rusia por los conflictos en Kazajistán y Ucrania, entre otros.



“En el mismo momento de la presidencia de Trump alrededor del 39% le aprobaba. Este sería el dato ‘para consolarse’ pero la verdad es que le va mal. Todos los presidentes bajan en popularidad al primer año, sí, pero a Biden parece estarle yendo peor”, comentó Mario Aller, docente de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana.



(Siga leyendo: EE. UU. crea grupo enfocado en combatir futuras variantes del covid).



LO QUE SÍ Y LO QUE NO SE HA CUMPLIDO



Poco a poco Joe Biden ha podido cumplir algunas de sus promesas de campaña, como lo pueden ser el avance de la vacunación contra la covid-19, el mejoramiento de las relaciones internacionales o los lanzamientos de planes de estímulo para dinamizar la economía y la recuperación de puestos de trabajo, entre otros, sin embargo, se ha encontrado con la ‘piedra en el zapato’ de lo que prometió combatir: la división social y política.



1,9 US$ billones es el monto del plan de estímulos de Joe Biden para dinamizar la economía estadounidense. De acuerdo con Janet Yellen, secretaria del Tesoro, este plan fue “una vacuna” para los hogares del país.

“El actual Estados Unidos es mucho más polarizado que al que estamos acostumbrados y en el que prácticamente no se ha dado la conocida como ‘luna de miel’ entre el presidente entrante y el Congreso.

Desde el día 1, el Partido Republicano, que se está pegando a si mismo por dentro, no le ha dejado hacer nada con tranquilidad, así el Partido Demócrata tenga mayoría en la Cámara de Representantes”, mencionó Aller.



“Biden logró disminuir el desempleo, lograr cierto crecimiento, pero a un año aún es muy pronto para decir ciertas conclusiones. Claramente tenía que hacerle frente a los embates de la pandemia y de los malos manejos anteriores”, señaló Alejandro Bohórquez-Keeney, docente de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.



(Además: Alimentación: la cuesta arriba de familias en EE. UU.).



“Otra de las cosas que logró fue el tema de infraestructura que había prometido, está consiguiendo dar avances, pero todavía falta mucho en el tema de inclusión y eso traduce en el económico, de mayores oportunidades para las minorías. Es allí donde se encuentra mayor resistencia de su mandato presidencial”, agregó Bohórquez-Keeny.



En su promesa de campaña, el actual mandatario prometió acelerar la vacunación contra la covid-19 y, si bien lo ha logrado, aún resta mucho por hacer para combatir la pandemia en este país, uno de los más afectados.



En los primeros 100 días de mandato, Biden cumplió la meta de colocar 100 millones de dosis, sin embargo, hasta el momento apenas el 60% de los estadounidenses está completamente vacunado.



“En materia de vacunación, en sus primeros dos o tres meses logró casi la totalidad de la vacunación de adultos mayores, por lo menos de aquellos que lo deseaban. En un Estado que no tiene circuitos de seguridad social para llegar a los más pobres, no es un dato menor”, señaló Mauricio Jaramillo, docente de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



Joe Biden Bloomberg

Algo que no ha cumplido Biden, de acuerdo con Jaramillo, es el tema de los impuestos a los más ricos, una concesión que tuvo que ceder para que los republicanos apoyaran el plan de estímulos de US$1,9 billones que, de acuerdo con Janet Yellen, secretaria del Tesoro de este país, “ha funcionado como una vacuna para la economía”.



LO QUE ESTÁ POR VENIR



Para el analista Mario Aller, Biden debe de emular a la tortuga de la fábula y “seguir avanzando así sea lentamente”, y rezar para que “la lucha interna en el Partido Republicano sea lo que no les deje fastidiarlo a él”.



(Vea: Alza de tasas suma apoyos en la Reserva Federal de Estados Unidos).



Para Jaramillo, la reactivación de EE. UU. pasa por una continuidad de “un Estado que interviene en la economía con subsidios, infraestructura y el apoyo del sector empresarial, lo cual no va a ser fácil”.



“En temas de la reactivación: combatir la inflación, de llevar a la gente a sus puestos de trabajo y de lograr oportunidades de las minorías, son como los retos que tiene Biden al frente este año”, complementó Alejandro Bohórquez-Keeney.



LAS ELECCIONES DE MEDIO MANDATO



Además de lo anterior, hay un evento trascendental para el futuro de la presidencia de Joe Biden: las elecciones de medio mandato. Estos comicios se encargarán de renovar 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 del Senado de Estados Unidos, por lo cual son claves para la continuidad de las iniciativas legislativas.



“Serán claves. Ahí se decidirá mucho. Esperemos por el bien propio que no se resuelvan para mal. Van a ser muy duras, ya que la guerra en el Partido Republicano así lo exige”, comunicó a su vez, Mario Aller.



“Aquí hay un gran reto. La mejor manera de Biden y de Partido Demócrata para ganar es con un buen desempeño económico, que es por lo que se inclinan las personas al votar”, expuso Jaramillo.



ROBERTO CASAS LUGO