Gobierno de Milei elimina oficina estatal contra la discriminación: cuál sería la razón

El Gobierno de Javier Milei anunció este jueves que eliminará el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ( Inadi) de Argentina, como parte de su "prioridad" de achicar el tamaño del Estado y del gasto público para poder bajar impuestos.



El Inadi -que tiene alrededor de 400 empleados y decenas de delegaciones en todo el país- es el primero de "un sinfín" de institutos estatales que el Gobierno de Milei "está decidido a cerrar o desmantelar", dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.



"No vamos a seguir financiando ni la rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman nada", y que la gente "siga sosteniendo" con sus impuestos, dijo el portavoz, aunque reconoció que "por desgracia" los tiempos burocráticos para eliminar esos institutos son más largos de lo deseado.



El Inadi es un organismo creado por una ley de 1995 "para elaborar políticas y medidas concretas" contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, que originalmente dependía del Ministerio del Interior y luego pasó en 2005 a la cartera de Justicia.



En 2022 el Inadi fue centro de polémica, cuando renunció Victoria Donda, la titular del organismo que había asumido con el gobierno peronista de Alberto Fernández (2019-2023). Donda renunció luego de que el año anterior había sido denunciada por supuestamente ofrecer un trabajo en el Inadi a su empleada doméstica -que había tenido de forma irregular- a cambio de renunciar a seguir trabajando en su casa.



Este miércoles, el Gobierno de Milei prorrogó la intervención del Inadi por 180 días y designó como interventora a María de los Angeles Quiroga, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.



Dirigentes de la oposición peronista criticaron la medida de Milei, pero otros afines al ultraderechista recordaron que el Inadi se quedó muchas veces callado ante la discriminación sufrida por personas que no estaban ligadas a su agenda.



