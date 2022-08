Más cooperación y desarrollo: apuesta del Gobierno por África y Asia 

En los próximos cuatro años Colombia buscará reforzar sus relaciones bilaterales con los países de África, Asia y Oriente Medio, en medio de un giro de la política exterior, que buscaría una mayor apuesta por el comercio, la tecnología y el medioambiente, entre otros temas.



Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro durante su discurso de posesión, el pasado domingo en la Plaza de Bolívar.



(Lea: Nueva York: precio de alquiler a la altura de sus rascacielos).

“Buscaremos mayores alianzas con África de donde provenimos (...) Buscaremos una alianza con el mundo árabe en el camino de transitar hacia las nuevas economías descarbonizadas. Buscaremos juntar nuestra Buenaventura y nuestro Tumaco con el este asiático rico y productivo”, dijo el mandatario en las primeras pinceladas sobre su política exterior.



En la actualidad, Colombia tiene relaciones diplomáticas con 17 países de África, 21 de Asia y otros 12 de Oriente Medio, de acuerdo con el portal web de la Cancillería. Entre esos, posee 16 representaciones diplomáticas en, por ejemplo, Egipto, China o Corea del Sur.



“El anuncio de Petro es coherente con esta idea de la multipolaridad que tienen en general los gobiernos de izquierda progresistas en América Latina. Estos gobiernos han hablado de un mundo más equilibrado en el que no solamente se privilegie una relación con Estados Unidos, sino que tiene que ver un acercamiento en el esquema de Cooperación Sur--Sur”, apuntó Mauricio Jaramillo, docente de las relaciones exteriores de la Universidad del Rosario.



Es importante precisar que la Cooperación Sur-Sur, de acuerdo con la ONU, es el intercambio de experiencia técnica y conocimientos entre los países en vías de desarrollo que se ubican mayormente en el sur del planeta.



“De por sí estas relaciones no son tan cercanas, si acaso hay algunas embajadas, pero no hay mucho comercio, no hay mucho intercambio. Claramente hay arduo trabajo por realizar”, dijo a su turno el docente Alejandro Bohórquez-Keeny, de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.



El estado de las relaciones



Las relaciones con los países de estos continentes han venido mejorando en el último tiempo, desde el tiempo presidencial de Juan Manuel Santos, de acuerdo al docente Mauricio Jaramillo.



“Las relaciones de Asia con Colombia han mejorado en el último tiempo, especialmente con Santos, quien abrió y reabrió embajadas que se cerraron por esta idea de austeridad de Uribe (...) Desde Santos Colombia ha tenido una proyección importante”, manifestó.

En ese sentido, según Jaramillo, se han realizado acercamientos estratégicos con Corea del Sur, Indonesia, Tailandia y China. De hecho, sobre este último país, en los resultados del empalme se conoció que el mandatario Petro buscará, por medio del Ministerio de Comercio, un mayor acercamiento comercial con el gigante asiático, el segundo mercado de productos colombianos en el exterior.



“Hay una relación que viene bien, pero son relaciones que no se han profundizado lo suficiente. La apuesta es por esa profundización. Con África pasa algo similar, con quienes también ha habido reapertura de embajadas. Entonces, la idea es aprovechar eso para que pase de lo armónico a lo profundo”, señaló Jaramillo.



Las oportunidades



Los analistas consultados por Portafolio coincidieron en las oportunidades en comercio y cooperación que estas nuevas alianzas podrían traerle al país estas nuevas alianzas.

Por ejemplo, desde el lado de Asia, el foco estará en el ámbito económico, más allá del político, donde los altos niveles de capitales podrían jugar.



Para Theodore Kahn, analista senior de Control Risks, señala que los vínculos con Asia son “optimistas”, debido a las oportunidades de crecimiento del consumo que tendrá la clase media. “Colombia tiene gran potencial en materia de frutas, alimentos procesados, snacks. Son productos de valor agregado que permiten diversificar la canasta exportadora. El Gobierno debe centrarse en exportaciones y atraer turistas asiáticos”, dijo.



¿Cuál es el atractivo del mercado africano?



Para el docente Gabriel Orozco, de la Universidad Simón Bolívar, el foco de las futuras relaciones entre Colombia y los países de África estará marcado por tres ejes: migración, política y seguridad.



“Seguramente se va a acercar a África en un intento de negociar deudas de carbono por intercambio de deuda externa, y esto será central en esa agenda con África”, dijo Orozco.

Sobre seguridad, Orozco sostiene que la búsqueda de acuerdos para frenar las rutas de contrabando a través del continente a Europa será “crucial”.



(Además: Detectan en China 35 casos en humanos de nuevo virus de origen animal).



Por otro lado, Theodore Kahn, de Control Risks, cree que las posibilidades comerciales con esta región “quedarán limitadas”, en el mediano plazo, por la falta de conexiones logísticas y el poco conocimiento sobre el mercado africano.



PORTAFOLIO