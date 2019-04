Gobierno venezolano asegura que intento de golpe de estado fue fallido

El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, así como el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas Jorge Valero, señalaron este martes que el intento de golpe de estado a su país falló.



Además, el embajador ante la ONU apuntó a Estados Unidos como "instigador, propulsor y respaldo" del intento de golpe de Estado, que en su opinión fue ya derrocado al contar sólo con una decenas de soldados, "algunos de ellos engañados".



('La operación libertad ya comenzó': Juan Guaidó).

El Gobierno de Donald Trump "ha utilizado la CIA para comprar militares del alto mando y ha fracasado, sólo han podido reclutar pequeños núcleos militares de baja jerarquía que no tienen ninguna incidencia en la estructura de mando", aseguró el embajador en los márgenes de una conferencia en el Club de la Prensa Suiza.



(Así reaccionaron los líderes del mundo al levantamiento de militares en Venezuela).



"Lo que quiere el imperio norteamericano y sus títeres domésticos es que haya un baño de sangre", aseguró, y recordó que actores internacionales como la Unión Europea advirtieron con anterioridad que no respaldarían una invasión militar estadounidense.



"El títere que ha intentado imponer no ha podido convocar la voluntad nacional y hoy puedo asegurar de que la democracia venezolana luce robustamente constituida", señaló Valero en alusión al líder opositor Juan Guaidó, quien, aseguró, ha incurrido en un "crimen de lesa patria".



"Actuará la ley, la Constitución será rigurosamente aplicada respetando los derechos humanos, pero obviamente que un acto de insurrección como éste, un golpe de Estado, tiene que recibir el peso de la ley", subrayó el embajador.



Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela dijo que "por una parte" ya sido derrotado el "hecho de violencia" encabezado por opositores y un pequeño grupo de uniformados cerca a una base aérea de Caracas.



"Nos volvemos a poner firmes (...) que este hecho de violencia que atenta contra la paz, el sosiego de la ciudadanía, bueno, por una parte ya ha sido ha derrotado", dijo el ministro, general Vladimir Padrino en una declaración transmitida por la televisión oficial y acompañado de miembros del alto mando.



Aseguró que la Fuerza Armada "esta cohesionada" y permanece "leal a nuestra Constitución".



Pese a la versión de los delegados del Gobierno, algunas imágenes muestran a manifestantes enfrentados en las calles contra las Fuerzas Armadas venezolanas, leales a Maduro.