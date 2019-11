Google comprará a la empresa de tecnología vestible Fitbit

Google, de Alphabet Inc., ha acordado comprar al fabricante de relojes inteligentes Fitbit Inc. por US$2.100 millones en efectivo, una medida que podría apuntalar el negocio de soportes físicos del gigante de Internet y también podría intensificar el escrutinio de las autoridades antimonopolio.



Lea: (¿Perjudican Facebook, Amazon y Google a la pequeña empresa?)

Google pagará US$7,35 por acción de Fitbit, con sede en San Francisco, según un comunicado difundido este viernes. Esta cifra supone una prima del 71% respecto a la cotización de Fitbit antes de que 'Reuters' informara que Google había hecho una oferta por la compañía el 28 de octubre.



La adquisición es la segunda compra importante de Google este año, después de que acordase pagar US$2.600 millones por el proveedor de software en la nube Looker en junio. El acuerdo seguramente atraerá escrutinio regulatorio. Las autoridades estatales y federales están investigando a Google por posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con la gestión de los datos del consumidor y por como opera en el mercado de publicidad digital.



Aunque Google no es un líder en relojes inteligentes o dispositivos de seguimiento de actividad física, los reguladores en Estados Unidos y en otros lugares probablemente tendrán preguntas sobre lo que Google pretende hacer con los datos que los usuarios de Fitbit han compartido a lo largo de los años, incluida información de salud intima y de ubicación.



Google tiene un ecosistema creciente de teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, y ofrece un sistema operativo portátil gratuito llamado Wear OS para que otras empresas lo usen, pero aún no ha desarrollado su propio reloj. Con la compra de Fitbit, Google adquiere una nueva plataforma junto con acceso a los mas de 27 millones de usuarios activos de la compañía.



Google también podría combinar la compañía con la tecnología de reloj inteligente que compró de Fossil Group Inc. a principios de este año para facilitar el diseño de nuevos productos. Fitbit ha tenido dificultades para competir con Apple Inc. y otras empresas en el mercado de los relojes inteligentes.



Sus acciones se hundieron a un mínimo de US$2,85 a finales de agosto. El titulo ha repuntado desde que se conoció la noticia de que Google podía presentar una oferta, pero aún está muy lejos del precio de US$20 por acción de su oferta pública inicial en 2015.





Bloomberg