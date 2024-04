Así es Gramado, la ciudad 'encantada' que se ubica al sur de Brasil

A tan solo dos horas de Porto Alegre, la capital industrial estado de Río Grande del Sur, en Brasil, se esconde un municipio salido de un cuento para niños. Con paisajes increíbles, llenos de colores majestuosos y un ambiente pintoresco, Gramado. Con apenas un poco más de 36.000 habitantes, ofrece una experiencia cercana a los latinoamericanos de los Alpes Suizos.



Por sus atractivos, la principal economía de Gramado es el turismo o actividades asociadas con él. Por tal motivo, los ciudadanos se esmeran por mantener no solo su distintivo, sino ofrecer una atención impecable para sentirse ‘como en casa’.



(Lea más: Lula y Petro se reunirán en Bogotá: estos son los temas que abordarán)

Para la mayoría de los residentes no es tan difícil mantener esta cultura tan propia de Europa, pues los abuelos del ahora fueron inmigrantes de Alemania, Bélgica e Italia, luego de la Segunda Guerra Mundial, por tal motivo, mantienen sus orígenes intactos y los trasmiten en cada metro cuadrado de la ciudad.

Gracias a este trabajo mancomunado, Gramado ha logrado ubicarse entre los destinos más apetecidos de Brasil, lo que le ha permitido recibir 8,01 millones de turistas en 2023, cifra que pretende superar este año en 500.000.



Entre sus nichos, suele recibir a enamorados para casamientos de 'ensueños', turistas que buscan la nieve, familias completas, personas de la comunidad LGBTI, melómanos o simplemente amantes a la buena comida. Incluso, tienen a Festuris que se ha consagrado como 'el mejor evento de negocios turísticos de las Américas'. En total son más de 400 eventos asociados al sector al año que desarrolla Gramado.

¿Dónde quedarse?

La ciudad cuenta con más de 230 hoteles en sus 230 km, sin embargo, uno de los más acogedores, mejor ubicados y sobre todo con las tres B (bueno, bonito y barato), es el Hotel Alpestre, que con precios desde los $400.000 por noche promedio ofrece piscinas climatizadas y al aire libre, restaurante, desayuno tipo buffet, una vista envidiable de la ciudad, entre otros.



Hacia el centro del municipio, los precios tienden a aumentar, por tal motivo, es recomendable hospedarse en lugares como el hotel anteriormente mencionado, o en alguno en la zona, ya que el centro de la ciudad está a tan solo 20 minutos caminando o cinco minutos en automóvil.



A la hora de viajar se debe tener en cuenta que la moneda oficial del Brasil es el real, y actualmente, la tasa de cambio ($750 - $800 por real) permite tener experiencias como estas por un precio asequible.



Además, es un país donde los establecimientos de comercio, si bien aún reciben efectivo, las transacciones son mediante tarjeta, ya sea crédito o débito, o por PIX, una plataforma de pagos, la más popular del vecino país.

(Lea más: El impacto que la sequía ha tenido en el paisaje y la dinámica turística de Guatapé)

Gramado iStock

(Vea: Extranjeros ganan terreno en vivienda de grandes ciudades)

¿Qué visitar?

Gramado es reconocido internacionalmente por su chocolate artesanal. Para algunos, es un chocolate muy similar al de Suiza, además, gracias a su ubicación, tiene una gran variedad de frutos y aromas que hacen incontables las combinaciones posibles. Esta experiencia se puede vivir, incluso, desde los zapatos de un chocolatero en Chocoland, el único hotel de chocolate de Brasil. Sin duda es una de las experiencias más dulces que hay.



Sin embargo, si es una persona más saludable y le gustan los deportes no se puede perder del parque Olivas de Gramado, donde no solo podrá tomar un agradable almuerzo con una vista hacia las montañas más verdes que se pueda imaginar, sino que tendrá la posibilidad de visitar los cultivos de olivas y conocer toda su historia, ver la granja de animales o hacer skybike (ciclismo sobre cuerda). La entrada es de 152 reales.



A esta experiencia puede sumarle visitar el parque temático Snowland donde podrá fabricar recuerdos sobre la nieve artificial que está abierto todo el año. Cuenta con una montaña de esquí, pista de hielo y un pueblo alpino.



Si le gusta turistear y conocer la zona hay un lugar que es imperdible: el mini mundo. Ubicado en el pleno centro de la ciudad, ofrece la oportunidad de conocer las miniaturas de las grandes maravillas del mundo acompañado de los personajes más icónicos de la historia. Por 96 reales, encontrará cientos de historias y una visita guiada para buscar acertijos, conocer historias y descubrir misterios. A cualquier actividad siempre podrá sumarle visitar las calles de la ciudad que por sí solas hacen una experiencia única y fotografiable. Si se decide, no olvide dos cosas: visitarla de noche (para apreciar el alumbrado) y conocer la Matriz Paróquia São Pedro.

(Vea: El sector de viajes y turismo prevé alcanzar cifras récord en 2024)

Gramado iStock

¿Cómo llegar?

Si bien la alcaldía proyecta que en medio lustro tengan un aeropuerto internacional para recibir a los turistas, por el momento el más cercano es Porto Alegre. Desde Colombia no existen vuelos directos, pero a través de las principales ciudades de Brasil o incluso Santiago de Chile o Buenos Aires se podrá conectar. A su llegada desde el Aeropuerto Internacional Salgado Filho podrá comprar sus tiquetes para ir en bus hacia Gramado desde 60 reales por trayecto.

(Vea: A la venta la última isla paradisíaca en la Riviera Maya: esto es lo que vale)

PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio