Qué tiene que ver la familia real de Abu Dhabi en negocio por Nutresa

Un conglomerado con vínculos con la familia real de Abu Dhabi esta respaldando al Grupo Gilinski en su intento de adquisición de la compañía Nutresa, especializada en el procesamiento de alimentos, explicó una fuente familiarizada con el negocio.



Se trata Royal Group, de Abu Dhabi, el cual se asociará con los Gilinski en una oferta publica de adquisición (OPA) para obtener un mínimo del 50,1 % de las acciones y un máximo del 62,6 % de Nutresa, que tiene sede en Medellín.

El acuerdo, que podría alcanzar hasta los 2.200 millones de dólares, podría cerrarse antes de fin de año, señaló la fuente.

Como parte de la transacción, el banco de Emiratos Árabes Unidos, First Abu Dhabi Bank, presentaría una carta de crédito stand by por el 50 % del valor máximo de adquisición, agregó la fuente.

El jeque Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, hermano del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, figura como presidente de ambas firmas, según los sitios web de las compañías.

Gilinski tiene un patrimonio aproximado de 4.400 millones de dólares, según el Indice de multimillonarios de Bloomberg. Construyó la mayor parte de su fortuna a través de inversiones bancarias y de capital privado, y es accionista y miembro del directorio del Banco GNB Sudameris, un banco con sede en Bogotá.

En 2019, compró una participación en el banco británico Metro Bank Plc.

El negocio bancario de los Gilinski jugará un papel clave en la transacción.

Nutresa tiene una participación en Grupo de Inversiones Suramericana S.A., 'holding' financiero colombiano que a su vez es uno de los principales accionistas de Nutresa.

Si bien las regulaciones colombianas prohíben que las firmas no bancarias asuman el 10 % o mas de una compañía financiera, dados los otros activos bancarios de Gilinski, su grupo tiene autorización para eludir el límite, indicó la fuente.

Grupo Sura y Grupo Argos SA, juntos, poseen una participación del 45 % en Nutresa.

La negociación de acciones de Nutresa, que fabrica productos como café, galletas , pasta y carne, se suspendió el miércoles 10 de noviembre por la noche tras la noticia de la OPA, que llegó con una prima cercana al 38 % sobre el precio de cierre anterior.

La oferta provino de Nugil S.A.S., una firma vinculada a los Gilinskis, según el registro de empresas de Colombia.

The Royal Group y First Abu Dhabi Bank no respondieron de inmediato a un mensaje en busca de comentarios fuera del horario comercial. Una solicitud de comentarios enviada a GNB Sudameris, donde Jaime Gilinski es miembro de la junta, no fue respondida de inmediato.

BLOOMBERG