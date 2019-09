En las últimas horas, la Fundación Progresar de Cúcuta denunció la presunta participación de la banda paramilitar 'Los Rastrojos' en el operativo de ingreso del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, a Colombia, el pasado 23 de febrero, para el concierto que se llevó a cabo en la frontera, conocido como el Aid Live Venezuela, y coordinar el paso de la ayuda humanitaria.





(Guaidó habría entrado a Colombia apoyado por 'Los Rastrojos').

A través de varios trinos y en la página web de la fundación, Wilfredo Cañizares, su director, ha denunciado el supuesto apoyo de miembros del grupo criminal en la entrada al país de Guaidó.



En uno de los trinos se publican fotografías en las que el líder de la oposición venezolana aparece con quienes serían integrantes de 'Los Rastrojos', y que estarían detrás del operativo de ingreso de Juan Guaidó desde Guaramito a Agua Clara.



Allí fue recogido por funcionarios públicos colombianos, entre ellos el concejal de Cúcuta y vicepresidente del Partido Conservador Juan Felipe Corzo, como el mismo lo manifestó en un su momento.



El concejal cucuteño narró ese 22 de febrero en la noche que desde muy temprano el grupo que recibió al líder venezolano estaba reunido en un hotel de Cúcuta, "en un cuarto, encerrados y recibiendo todas las indicaciones” del círculo cercano de Guaidó, “quien se encontraba llegando, poco a poco, a una línea limítrofe”, muy cerca de la ciudad.



“Cuando recibimos la información de que el presidente Guaidó estaba a una hora de la frontera, nos dirigimos rápidamente a Aguaclara, un corregimiento de Norte de Santander que se encuentra a una hora de la ciudad de Cúcuta” para recibirlo, afirmó Corzo.



En ese punto, según el relato del concejal, cruzaron el puente que comunica a Aguaclara con Guaramito, otro corregimiento ubicado en la zona limítrofe ya del lado colombiano, “y esperamos pacientemente hasta que recibimos, con un enorme abrazo, la llegada del presidente Juan Guaidó”.



“Inmediatamente nos trasladamos a Aguaclara, donde tomamos un helicóptero a Tienditas”, afirmó Corzo, quien agregó que la delegación que lo recibió le expresó “las voces de solidaridad con el pueblo venezolano”.



En declaraciones al diario 'La Opinión' de Cúcuta, Corzo aseguró que "información es totalmente falsa". "Ahí no hubo ninguna presencia de ellos (los 'Rastrojos'), Guaidó venía simplemente con un conductor, con la esposa y con (el diputado) Robeto Marrero", dijo el concejal.



Por su parte, Guaidó aseguró ese mismo día que había cruzado hacia Colombia, tenía prohibido abandonar territorio venezolano por parte del estamento judicial de ese país, con la complicidad del ejército y la guardia nacional venezolana.



Portafolio.co supo que Guaidó, una vez estuvo reunido con Corzo, fue recibido por personal de seguridad de la misma presidencia de Colombia que lo llevó directamente al concierto en donde se encontraban los mandatarios Iván Duque, de Colombia; Sebastián Piñera, Chile, y Mario Abdo Benítez, de Paraguay, en el puente Tienditas.



El operativo de ingreso a Colombia de @jguaido para el concierto del 23 de feb se realizó por Puerto Sder coordinado por paramilitares de los Rastrojos, quienes montaron una operación candado desde Guaramito a Agua Clara, hasta cuando llegaron funcionarios públicos a recogerlo. — WILFREDO CAÑIZARES (@wilcan91) September 12, 2019

Mientras tanto, Cañizares continúa con sus trinos, "Tenemos los relatos de la comunidad, en donde nos cuentan cómo paramilitares de "Los Rastrojos", los obligaron a encerrarse durante 24 horas, hasta cuando el sr @jguaido llegó a Agua Clara y fue recogido por funcionarios de la alcaldía de Cúcuta y de la gobernación".

Lo dijimos desde el primer día: la entrada a Colombia el 23 de febrero del sr @jguaido fue coordinada con los Rastrojos. Aquí están alias el brother armado, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias el menor. pic.twitter.com/qflAYBgWQf — WILFREDO CAÑIZARES (@wilcan91) September 12, 2019

En las fotografías, Guaidó estaría con Jhon Jairo Durán Contreras alias ‘el menor’ y Albeiro Lobo Quintero alias ‘el brother’, quienes según el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, coronel José Luis Palomino, se encuentran detenidos en la cárcel modelo de Cúcuta y deberán responder por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Estos son Jhon Jairo Durán Contreras alias el menor y Albeiro Lobo Quintero alias el brother, quienes se entregaron a las autoridades a raíz de la guerra interna de los Rastrojos. Con ellos el sr @jguaido coordinó su entrada a Colombia para asistir al concierto el 23 de febrero. pic.twitter.com/QEcdDZl3Cu — WILFREDO CAÑIZARES (@wilcan91) September 12, 2019

CABELLO TAMBIÉN LO SEÑALA



Por su parte, Diosdado Cabello también acusó a Juan Guaidó de estar vinculado a miembros de este grupo criminal.



Durante su programa “Con el mazo Dando”, transmitido por el canal estatal VTV, Cabello mostró fotos de Guaidó con un supuesto “paraco” que no identificó y posteriormente con “Jhon Jairo (...) número dos de los rastrojos”, dijo.



(¿Quién le falló a Guaidó en el intento por sacar a Maduro en abril?).



“Eso es lo que ellos defienden, este es el segundo de 'Los Rastrojos', amigo retratado aquí con Juanito alimaña, de una banda de paramilitares que opera en la frontera”, continuó Cabello mientras sostenía las fotografías en su mano.



La acusación de Cabello vino tras las constantes denuncias de la oposición venezolana que sostiene que Maduro protege a miembros del ELN y a disidentes de las Farc.



El líder opositor, que todavía no ha reaccionado a la acusación de Cabello, ha señalado, incluso, que de "prolongarse mucho la estadía de Maduro" en la Presidencia, la región latinoamericana corre riesgo de tener "un enclave de soporte al terrorismo en Venezuela".



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición ni parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante resultó reelegido en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores. En respuesta, Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.