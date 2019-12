Guaidó se juega su futuro al frente de la oposición

A las puertas de que se cumpla el primer año desde que Juan Guaidó lanzó su pulso al presidente venezolano, Nicolás Maduro, cada vez son más las voces que cuestionan el éxito del movimiento que realizó el líder opositor, quien incluso ve amenazada su posición al frente de la Asamblea Nacional y, por tanto, como presidente encargado.



No hay que olvidar que Guaidó se autodesignó en su cargo por ser presidente de la Asamblea Nacional. No obstante, el legislativo celebrará la elección de su nuevo líder el 5 de enero, unos comicios en los que, en estos momentos, peligra gravemente su reelección.



Sumado a los intentos del gobierno de Maduro para debilitar a la oposición y encarcelar a más diputados afines a Guaidó, los recientes casos de corrupción que se conocieron entre algunos miembros de la Asamblea Nacional y el menor apoyo popular del líder opositor ponen en ‘jaque’ esa reelección.



“La lucha contra la corrupción del chavismo era uno de los elementos que más daba legitimidad a la oposición, pero cuando se conocen estos casos, esta se ve afectada. Además, el tratamiento de la crisis por parte de Guaidó ha sido caótica y ha generado grandes dudas de un gobierno que nunca fue gobierno. Es un duro golpe y hay grandes posibilidades de que no sea reelegido, pues el Gobierno está castigando a su círculo cercano y hay grupos de la oposición que no le apoyarán”, explica Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.



Esta idea la comparte Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, quien afirma que “la corrupción va a perjudicar, pero hay que decir que en realidad su liderazgo ha sido débil y va en declive, por lo que es probable que no sea reelegido. Eso sí, ahí surge la pregunta de quién puede ocupar su lugar, no se ve hoy en día una persona capaz de ello”.



En estos momentos, la firma Datanálisis calcula en alrededor del 40% de los venezolanos el apoyo popular a Guaidó, lejos de más de 60% que tenía en enero. Igualmente, Meganálisis, con una encuesta realizada el 2 de diciembre, afirmó que el rechazo al líder opositor subió a 80,3%, poco mejor que Maduro.



Cabe decir que ayer se aprobó una medida que permitirá el voto virtual de los diputados en el exilio, lo que beneficiaría a Guaidó.



ÉXITO DE GUAIDÓ



Más allá de la reelección, el foco también está en estos momentos en qué tanto éxito ha tenido Guaidó en este año de ‘dos gobiernos’, desde que el 6 de enero se autoproclamara presidente y más de 50 países del mundo le reconocieran.



“Para la oposición fue importante tener ese respaldo y visibilidad internacional, pero no se puede negar que el experimento Guaidó, tanto su buena prensa como su imagen positiva, se ha ido desinflando, y la promesa de un cambio rápido fue su principal error. Los venezolanos centraron en él su necesidad de cambio, y eso ha generado un fuerte golpe anímico”, dice Rodríguez.



Por su lado, Correa-Cabrera apunta que “no se ha logrado nada, Maduro sigue en el poder, quizá hasta más fuerte, y en algunos temas la situación está incluso peor. Se han cometido errores, ha tenido relaciones extrañas, y se ha convertido casi que en el representante de Estados Unidos, lo que divide a la sociedad venezolana. Realmente no veo posibilidad de cambios durante el 2020”.