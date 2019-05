Guerra comercial aumenta riesgo de recesión en EE.UU.

La guerra comercial entre Washington y Pekín ha aumentado el riesgo de recesión en Estados Unidos en el último mes. Así lo aseguraron una gran mayoría de economistas encuestados por Reuters, quienes estiman en un 40% las probabilidades de que se produzca la contracción económica en los próximos dos años.

Eso representa un alza de la mediana de un 35% por ciento del mes pasado, la primera vez que había caído levemente desde donde se ubicaba en diciembre del año pasado, antes de una liquidación en Wall Street cuando cerraba el 2018, que se produjo en parte debido a esos temores.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha minimizado la guerra comercial con China diciendo que es "una pequeña disputa", pero hay claras señales de que el conflicto ya está teniendo un impacto sobre la economía y el mercado bursátil se ha puesto nervioso nuevamente.



"Me cuesta mucho pensar en un escenario en el cual una mayor escalada de la tensión comercial que actualmente tenemos no aumentaría los riesgos de una recesión", dijo Michael Hanson, jefe de estrategia global macro de TD Securities. "Ya estamos en una situación donde el nivel de aranceles que se han impuesto o se amenaza con imponer en las próximas semanas es realmente muy alto y una medida para colocar básicamente las tarifas en un 25% sobre todo lo que importamos desde China es un lastre muy real en la economía", agregó.



Si bien menos de un 10% de los encuestados dijo que es probable que se produzca una recesión en Estados Unidos en el próximo año, más de una cuarta parte de los economistas consultados ve una probabilidad de recesión superior al 50% en dos años. La opción más pesimista de la probabilidad de una recesión en un año también se ha incrementado, del 60% al 70%.



El mercado pronostica que la economía de Estados Unidos ya ha perdido un impulso considerable, desacelerándose a 2,0% en el trimestre actual desde 3,2% en los primeros tres meses del año, de acuerdo con el promedio de pronósticos de la última encuesta mensual de 120 economistas.



El pronóstico para el periodo abril-junio muestra una fuerte baja desde el 2,5% en la encuesta del mes pasado, debido en parte a la cifra inesperadamente alta reportada para enero-marzo. Se pronostica que el crecimiento disminuirá a 1,8%, por debajo de la tendencia, para el cuarto trimestre de 2020.



El impacto de la guerra comercial ya se está sintiendo en la economía, con gigantes minoristas como Walmart Inc advirtiendo a los compradores que los precios subirán debido a los aranceles más altos a las importaciones chinas.



Casi el 75% de los economistas, o 52 de los 70, dijeron que los riesgos de recesión en Estados Unidos habían aumentado como consecuencia de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.