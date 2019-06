EE. UU. y China vuelven a 'mostrarse los dientes' en guerra comercial

El presidente Donald Trump defendió el uso de aranceles como parte de su estrategia comercial, mientras que China prometió una dura respuesta si Estados Unidos insiste en aumentar las tensiones comerciales en medio de las negociaciones en curso.



"Los aranceles son una gran herramienta de negociación", escribió Trump en Twitter, un día después de decir que estaba listo para imponer otra ronda de aranceles punitivos a China.



El lunes, Trump sostuvo que estaba dispuesto a imponer otra ronda de aranceles a las importaciones chinas si no podía avanzar en las conversaciones comerciales con su par Xi Jinping en la reunión del G-20 de junio en Osaka.



Trump ha dicho repetidamente que se está preparando para reunirse con Xi en Osaka a finales de junio, pero China no lo ha confirmado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, no se vio en la necesidad de confirmar una reunión de Xi-Trump en el G-20, diciendo que la información se daría a conocer una vez que estuviera disponible para la cartera.



"China no quiere librar una guerra comercial, pero no nos asusta librar una guerra comercial", dijo, y añadió que la puerta de China estaba abierta a conversaciones entre iguales. "Si Estados Unidos sólo quiere intensificar las fricciones comerciales, responderemos con determinación y lucharemos hasta el final".



Trump dijo la semana pasada que después de la reunión del G-20 decidiría si poner en práctica la amenaza de imponer aranceles a productos chinos por un valor de al menos 300.000 millones de dólares.



Las tensiones entre Washington y Pekín aumentaron bruscamente en mayo después de que el Gobierno de Trump acusara a China de incumplir sus promesas de hacer cambios económicos estructurales durante meses de conversaciones comerciales.



Estados Unidos está buscando cambios radicales, incluyendo el fin de la exportación forzada de tecnología y el robo de secretos comerciales estadounidenses. También quiere frenar los subsidios a las empresas estatales chinas y mejorar el acceso de las empresas estadounidenses a los mercados chinos.



El 10 de mayo, Trump subió los aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares hasta en un 25% y tomó medidas para recaudar impuestos sobre otros 300.000 millones de dólares en importaciones chinas. Pekín tomó represalias con subidas de tarifas en una lista revisada de 60.000 millones de dólares en bienes estadounidenses.



El Gobierno de Estados Unidos también ha enfurecido a China al poner a Huawei Technologies Co Ltd en una lista negra que prohíbe efectivamente a las empresas estadounidenses hacer negocios con la firma china, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo.



Los inversores temen que China tome represalias al poner a las empresas estadounidenses en una lista negra o prohibir las exportaciones a Estados Unidos de metales de tierras raras, que se utilizan en productos como chips de memoria, baterías recargables y teléfonos celulares.