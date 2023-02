A un año de la guerra, acuerdan enviar más armas a Ucrania

Un año después de la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos se aferra a una estrategia: dar millones de dólares en ayuda militar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski para que consiga avances en el campo de batalla y forzar una eventual negociación con su homólogo ruso, Vladimir Putin.



Los planes del Gobierno de Joe Biden, sin embargo, están impregnados de una nueva urgencia debido a que la oposición republicana controla la Cámara Baja tras su victoria en las elecciones de noviembre y algunos de sus miembros más conservadores quieren recortar asistencia a Ucrania.



Estados Unidos es el país que más ayuda militar ha entregado a Ucrania desde el inicio de la guerra. Hasta ahora, ha aprobado US$30.000 millones, el equivalente al producto interno bruto de El Salvador o Islandia.



También hay cierto temor a que la unidad de Europa se resquebraje a medida que la contienda se alarga, aunque por ahora la coalición occidental “se mantiene fuerte”, dijo una alta funcionaria de EE. UU.



Con eso en mente, Estados Unidos tiene la esperanza de que Ucrania pueda hacer avances en el campo de batalla esta primavera y estar en una mejor posición para abrir algún tipo de negociaciones con Rusia, aunque eso aún parece lejano.



La idea de Washington, según la citada funcionaria, es seguir dando armas a Zelenski e imponiendo sanciones para eventualmente arrastrar a Putin a la mesa de negociación. No obstante, muchos analistas creen que ni Ucrania ni Rusia están dispuestos a dialogar y avisan de que la guerra podría prolongarse durante meses o incluso años.



Por un lado, según la Otan, Rusia ya ha iniciado una gran ofensiva en Ucrania con la movilización de miles de soldados y el objetivo de conquistar todo el Donbás, en el este, y arrebatar a los ucranianos Bájmut, una de las ciudades de esa región y que está en ruinas por los constantes bombardeos.



Además, Rusia ha aumentado su presencia en el mar Negro, lo que podría apuntar a una nueva ofensiva en el sur; y a Ucrania le preocupa que miles de soldados rusos puedan cruzar a su territorio a través de Bielorrusia con el objetivo de tomar Kiev, como ya hicieron sin éxito hace un año. Por otro lado, las fuerzas ucranianas se preparan para repeler los ataques rusos y la Otán está haciendo todo lo posible para que lleguen a Ucrania los tanques prometidos y se refuercen las defensa aéreas con sistemas como los Patriot, aunque aún no se ha aprobado el envío de aviones de combate.



Respecto a la paz, Zelenski presentó en el G20 del año pasado un decálogo de 10 puntos, que Moscú ha tachado de absurdo, y ha insistido en que no parará hasta recuperar el 100% del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014.



El Gobierno de Biden ha evitado comprometerse explícitamente con la defensa de Crimea, pero sigue condenando su anexión por parte de Moscú, y ha repetido en varias ocasiones que son los ucranianos los que deben decidir.



Washington sí se está preparando para la posibilidad de un estancamiento del conflicto, en el que las dos partes sigan perdiendo y ganando territorio hasta llegar a un punto muerto, momento en el que podría darse algún tipo de tregua.



Ese escenario se asemejaría a la situación entre Corea del Norte y Corea del Sur con una convivencia basada en un armisticio pero sin un tratado de paz, dijo William Taylor, exembajador de EE. UU. en Ucrania y vicepresidente del programa de Rusia y Europa en el Instituto de Paz de EE. UU.



Según el exembajador, Ucrania podría controlar así el 80% de su territorio y Rusia ocupar el 20% restante. Otro posible escenario, aunque menos posible, es “una guerra corta” con las fuerzas ucranianas superando una vez más cualquier expectativa y reconquistando zonas ocupadas, mientras el Ejército ruso colapsa, explicó Taylor.

EFE