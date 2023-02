Así se alista el mundo para el segundo año de la guerra en Ucrania

A un año de la invasión de Rusia a Ucrania, diferentes países han aplicado diferentes sanciones contra el primero país y terceras naciones han mostrado su apoyo, como medida para lograr un curso menos conflictivo entre los dos estados en guerra.

En el marco de la Cumbre Virtual del Grupo de los Siete (G7) que se llevó a cabo el viernes y que está conformada por los países más industrializados del mundo (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), la naciones anunciaron diferentes sanciones directas a Rusia y los países que la apoyen a propósito del aniversario de la invasión rusa a Ucrania.



Estas decisiones son muestra de la continuidad de la guerra, que en el corto plazo parece no acabar.



EE. UU. ha sido una de las naciones que más ha demostrado apoyo a Ucrania.

En el marco de la cumbre, anunció nuevas medidas contra Rusia, dirigidas especialmente al sector de metales y minería.



El gobierno del presidente Joe Biden, en coordinación con el G7, elevó al 70% los aranceles sobre la mayoría de los metales producidos por Rusia y adicionalmente anunció la subida al 35% sobre otros productos rusos. “Estas medidas tienen como objetivo las materias primas rusas clave, que generan ingresos para el Kremlin, al tiempo que reducen la dependencia estadounidense de Rusia”, aseguraron.

A su turno, Janet L. Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro, manifestó en una rueda de prensa junto con el canciller Reino Unido, Jeremy Hunt, que la coalición global está trabajando para interrumpir las cadenas de suministro militar rusas, limitar los ingresos del Kremlin y dificultar el uso de dinero para obtener equipo militar extranjero.



“En el próximo año, redoblaremos nuestro trabajo para interrumpir los esfuerzos de evasión de sanciones rusas. Eso incluye compartir inteligencia, identificar y eliminar redes específicas y dificultar que las empresas y jurisdicciones sirvan como canales de evasión. Nuestro trabajo conjunto también incluye el precio tope del petróleo crudo ruso y los productos refinados”, dijo la secretaria.



Cabe resaltar, que según la oficina del Tesoro, en diciembre de 2022, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los miembros del G7 y Australia (en conjunto, Price Cap Coalition) adoptó un tope de US$60 barril para el crudo de origen ruso.



Las implicaciones

De acuerdo con Theodore Kahn, director asociado de Control Risks, los anuncios contra el sector financiero, tecnológico y de defensa rusos marcan una nueva escalada en el régimen de sanciones internacionales contra este país.



“Las medidas probablemente tendrán el efecto de expandir el universo de empresas e individuos que pueden estar impactados por las sanciones. Aunque falta conocer detalles, apuntan a ser parecidas a las restricciones que EE. UU. ha impuesto al sector tecnológico y de defensa de China. En este sentido, es probable que terminen prohibiendo exportaciones de ciertos bienes e insumos estratégicos, y otras transacciones comerciales y financieras, con las empresas principales de estos sectores en Rusia”, dijo Kahn.



A su vez, Gabriel Orozco, internacionalista de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, manifestó que el problema de las sanciones es que se pueden prolongar y no tener el efecto deseado sobre diezmar al régimen o llevar a un cambio de política frente a la acción que se quiere cambiar.



“Rusia se ha convertido en uno de los países más sancionado del mundo, en el cual no han surtido los efectos esperados. Sí se ha mostrado que la escalada bélica se mantiene, por lo tanto es muy difícil que las parte lleguen a una solución, si no es a través de una mediación o un gran potencia que pueda tener un rol central, como es el caso de China”, indicó Orozco.



El papel de China en la guerra

El gobierno chino publicó un documento sobre la solución política para la crisis en ucrania el pasado viernes. Entre los puntos se destaca el respetar la soberanía de todos los países, al igual que cesar las hostilidades que “no benefician a nadie”.



Así mismo, el gigante asiático sugiere reanudar las conversaciones por la paz, condicionándola como la “única solución” viable.



Cabe destacar que China ha instado en su oposición a los ataques armados contra las plantas nucleares u otras instalaciones nucleares pacíficas, llamando a todas las partes a “acatar el derecho internacional” y además a poner fin a las sanciones unilaterales.

