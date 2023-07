Guerra en Ucrania: Héctor Abad pidió a latinos dejar la neutralidad

El escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince, quien sufrió el ataque de un misil ruso cuando estaba en el oriente de Ucrania, pidió a los gobiernos de Latinoamérica que abandonen la neutralidad y tomen partido por Ucrania, tras la invasión rusa.



"Es incompresible, de verdad, e inaceptable (…) que los gobiernos de América Latina no tomen un partido muy claro y abandonen una neutralidad que realmente no se puede defender", afirma en una entrevista con EFE en Madrid.



Sin embargo, le "parece muy difícil que Lula, que Andrés Manuel López Obrador, que el mismo (Gustavo) Petro, que el gobierno argentino cambien radicalmente de posición".



El escritor, muy afectado por su experiencia vivida en Ucrania, denuncia la invasión rusa de este país, cuyas consecuencias él vivió en persona con el ataque que sufrió en la ciudad de Kramatorsk, en el que murió la escritora ucraniana Victroria Amelina.



Héctor Abad, forma parte activa del movimiento "Aguanta Ucrania", creado por el ex alto comisionado para la paz en Colombia Sergio Jaramillo, contra la invasión rusa y a favor del derecho de Ucrania a defenderse.



El escritor, víctima también de la violencia que Colombia sufrió durante años, pues su padre fue asesinado en Medellín por defender los derechos humanos, considera que la neutralidad que quieren mantener algunos líderes latinoamericanos es 'inaceptable'.



"Es como si no se comprendiera que hay un país soberano que fue invadido, es como si no se entendiera que no es lo mismo invadir que ser invadido", explica.



E insiste: "es como si estos líderes no entendieran tampoco que por el hecho de

que Putin haya sido un espía de la Unión Soviética, eso no lo convierte para nada en un hombre de izquierda o que provenga del comunismo, por el cual ellos podrían haber sentido algunas simpatías en el pasado", concluye.



El autor de "El olvido que seremos" se muestra muy crítico con Putín, al que califica de "arbitrario, invasor y sanguinario" y lo considera "un tirano típicamente ultraderechista".



Escritores por Ucrania

Sergio Jaramillo, excomisionado de paz, y el escrito Héctor Abad Faciolince Catalina Gómez Ángel /EFE

Desde Aguanta Ucrania, junto con otros escritores y artistas latinoamericanos como Isabel Allende o Jorge Drexler, trabajan en defensa de ese país y en desmontar la idea

que muchos tienen en Latinoamérica de que la guerra de Ucrania 'no nos concierne'.



"Es importante que también en América Latina haya personas, si no los gobiernos, por lo menos personas de la sociedad civil, que los apoye", afirma Abad Faciolince.



Y en ese sentido, se enmarca su viaje a Ucrania, donde fue para asistir a la feria del libro de Kiev, pero una vez finalizada, Jaramillo y Catalina Gómez lo convencieron para ir hasta la región de Donetsk, para conocer la situación cerca del frente de guerra.



Allí, en la ciudad de Kramatorsk, sufrieron el ataque de un misil ruso cuando cenaban en un restaurante, acompañados por la escritora ucraniana Victoria Amelina, que murió, tras ser herida gravemente.



Abad cuenta emocionado cómo estaban los cuatro en un ambiente relajado y al finalizar

la cena, en el momento de brindar, sin alcohol porque en la ciudad estaba prohibido, "nos cayó del cielo ese misil ruso", y "ahí yo pensé que me moría".



Sin embargo, ni él ni sus compatriotas sufrieron ninguna herida de gravedad, pero Amelina sí, y falleció días después. El escritor insiste en que "la única culpa" de lo ocurrió "es de un misil de alta precisión y de quien haya dado la orden (…) y de quien ordenó la invasión, que es Vladimir Putin".



Reconoce que tiene una tarea pendiente y que se lo debe a Victoria Amelina, que había abandonado la ficción para escribir un libro de denuncia de los crímenes de guerra cometidos por los rusos durante la invasión de Ucrania.



"Siento como escritor la responsabilidad de escribir este crimen de guerra más cometido por Putín en la ciudad de Kramatorsk y espero ser capaz de escribirlo", concluye.



Abad, que pasa temporadas en España, es ponente del curso "¿Qué es una familia? realidad y ficción en el relato familiar", organizado por la Fundación Manantial, dedicada a la inclusión de personas con problemas de salud mental.



EFE