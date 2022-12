Zelenski propone ‘plan de paz’ sin perder soberanía

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso este miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, “pasos concretos” para lograr la paz en la guerra con Rusia, sin poner en cuestión la soberanía del territorio ucraniano.



“Como presidente, la paz no debe comprometer la soberanía, la libertad ni la integridad territorial de mi país”, dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Biden.

El mandatario ucraniano explicó que había abordado con el líder estadounidense la imposición de sanciones contra “el Estado terrorista de Rusia” para que “rinda cuentas” por la invasión, pero también consideró “muy importante encontrar una fórmula para la paz”.



“Hemos planteado pasos muy específicos para que Estados Unidos nos pueda ayudar a implementarla. Propusimos una fórmula para una cumbre de paz”, aseguró.



No obstante, Zelenski reiteró que una negociación con Rusia no puede comprometer la integridad territorial de Ucrania e insinuó que el Kremlin debe reparar el daño hecho con su invasión.



“No puede haber solo paz tras esta guerra que nos fue impuesta”, afirmó Zelenski tras recordar que muchos padres han perdido a sus hijos en el frente.



Por su parte, Biden consideró que la única forma de que haya una negociación de paz es que los ucranianos venzan a los rusos, por lo que prometió que Estados Unidos seguirá armando al Ejército de Kiev.

El inquilino de la Casa Blanca encomió que Zelenski esté “abierto a buscar la paz” a diferencia del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien “no tiene ninguna intención” en hacerlo.



Opinó que una eventual retirada de los rusos “no va a ocurrir por ahora”, de manera que Estados Unidos y sus aliados “continuarán ayudando a Ucrania a vencer en el campo de batalla”.



“Cuando el presidente Zelenski esté dispuesto a hablar con los rusos, también tendrá éxito porque entonces habrá ganado en el campo de batalla”, sentenció Biden.



Los dos líderes comparecieron ante la prensa en la Casa Blanca tras mantener una reunión bilateral, que se engloba en el primer viaje al extranjero de Zelenski desde el comienzo de la invasión rusa en la madrugada del 24 de febrero. Con motivo de esta visita, Biden ha ordenado el primer envío a Ucrania del sistema de defensa antiaérea Patriot, que Zelenski había pedido para enfrentar los bombardeos ruso.

Un estado terrorista

El presidente de Zelenski, se refirió a Rusia como Estado terrorista en varias ocasiones durante la rueda de prensa conjunta, lo que coincide con las discusiones en Washington sobre si designar o no a Moscú como tal.

EFE