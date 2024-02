Economía global se adaptó tras dos años de guerra Ucrania- Rusia

Con ocasión de un nuevo aniversario de guerra entre Rusia y Ucrania, que ya suma dos años, el costo financiero, económico, geopolítico y humano ha impactado en la sostenibilidad económica del mundo, pues, las implicaciones fiscales del conflicto han llevado a que el globo se adapte, con la poca esperanza de que la tensión culmine pronto.



Si bien la guerra ha permanecido ahí, e incluso han surgido otros conflictos geopolíticos como el de Israel y Hamás, lo cierto es que este primero ha tenido un impacto fuerte en la economía a nivel mundial.



De acuerdo con Munir Jalil, director de investigaciones económicas de BTG Pactual, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania llevó a Europa a una recesión, además de generar altos impactos iniciales en los mercados de gas, carbón y petróleo, y de esa forma condujo a una crisis energética.



(Lea: Caso Dani Alves: lo condenan a 4 años y medio por violación y desde Brasil piden más).



“Hoy en día subsiste la recesión en Europa pero los restantes efectos sobre los precios de energéticos prácticamente se han disipado”, indicó. En la misma línea, Theodore Kahn, director para la Región Andina de Control Risks, explicó que el globo ha tenido una adaptación económica frente a este conflicto, especialmente en todo lo que tiene que ver con la reorientación del comercio energético de Rusia, como consecuencia de las sanciones interpuestas por parte de Estados Unidos y Europa.



“También, ha habido una disrupción en el tema del gas y los envíos del hidrocarburo. Lo que hemos visto es que Europa, que dependía de las importaciones energéticas, petróleo y gas de Rusia, pues ha ido buscando otros proveedores. Esto ha tenido un impacto económico y una afectación, sobre todo, para la nación rusa”, explicó.



(Siga leyendo: Así está el PIB de Colombia en comparación con otros países de la región).



Por otra parte, resaltó que si bien los mercados mundiales han encontrado, en parte una recuperación, las mayores consecuencias son para la economía de Rusia, que ha buscado otros socios comerciales para proveer gas, como China.

Guerra entre Ucrania y Rusia. AFP

“Probablemente Moscú no vaya a poder compensar completamente la pérdida que ha tenido en el mercado europeo. Especialmente las empresas principales de gas de Rusia sí están experimentando una afectación comercial y económica importante”, aseguró.



Ahora bien, José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea, advirtió otra de las consecuencias que ha generado la guerra. Al respecto, le explicó a Portafolio que el mundo experimentó no solo un aumento en los precios de la energía, sino también en gran parte de los alimentos, en específico, el de los cereales.



Añadió que a pesar de que los impactos ya se han amortiguado, el apoyo de países como China o “la propia India”, han contribuido a que las medidas sancionatorias no haya afectado en gran medida a Rusia.



(Puede leer: Ecuador decide aumentar el IVA para financiar combate contra el narcotráfico).



Por otro lado, las tensiones de países de la Unión Europea, como el caso de Hungría por cuenta de las “relajaciones comerciales” a favor de Ucrania podrían avivar la incertidumbre y el riesgo económico, particularmente, en la zona central de la UE.



Sin embargo, para los expertos consultados, políticamente se ha podido llevar a cabo un consenso, en beneficio de los territorios aliados.



Desde la perspectiva latinoamericana, a pesar de que la mayoría de los países de la región experimentaron problemas por cuenta del aumento del precio de los fertilizantes, para Munir Jalil la tendencia de ha ido revirtiendo, convirtiéndose en una preocupación menor en la coyuntura.



Aliado en aprietos



El flujo de recursos de Estados Unidos para apoyar a Ucrania en medio de la guerra ha puesto en vilo al presidente Joe Biden, quien se encuentra bloqueado por parte del Congreso para aprobar el presupuesto que se destinaría para la guerra.



Según lo dicho por Kahn, el veto presupuestal del gigante americano tiene implicaciones “enormes” porque incide en la capacidad militar que Ucrania tiene en terreno, donde incluso hace pocas semanas perdió una ciudad contra Rusia.



(Le recomendamos: Comercio exterior del G20 se estabilizó al cierre de 2023 gracias a los asiáticos).



“En este momento la discrepancia en cuanto a armas y municiones entre Ucrania y Rusia es muy grande a favor de Moscú. Kiev está teniendo muchos problemas en conseguir armamento suficiente”, dijo.



Así mismo, el catedrático de la Universidad Europea, José María Peredo, detalló que actualmente Estados Unidos es el aliado “más importante” de Ucrania, hecho que ha mantenido la posibilidad de que Ucrania haya resistido tanto en términos estratégicos y militares, como en términos económicos y sociales.

La falta de fertilizantes, uno de los efectos colaterales de la invasión rusa en Ucrania. EFE

Vale la pena detallar que en una evaluación de daños y necesidades publicada por el gobierno ucraniano, el Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, el costo total de la reconstrucción y recuperación en Ucrania es de US$486.000 millones durante la próxima década, frente a los US$411.000 millones estimados hace un año. Es decir que Kiev necesitará de unos US$15.000 millones, solo en 2024, para atender este tipo de emergencias.



Además, según información de Forbes, hasta diciembre de 2023 Estados Unidos había proporcionado cerca de US$111.000 millones a favor de Ucrania, pero a mediados de noviembre el Departamento de Defensa ya había utilizado el 97% de esos recursos.

Aumento del gasto militar para asegurar el territorio ucraniano

Si bien las implicaciones de la guerra en términos económicos han sido diversas durante estos dos años, lo cierto es que la mayoría de territorios que apoyan a Ucrania aumentaron su gasto en defensa, justamente, para actuar en contra de Rusia. De acuerdo con Theodore Kahn, se ha visto un incremento “impresionante” en los gastos del sector defensa de la mayoría de los países de la Unión Europea. “Hemos visto que en al menos 18 de la UE ya están cumpliendo con el objetivo de dedicar 2% del PIB al gasto de Defensa. Esto fue parte de los acuerdos de la Otán. Esto implica un costo fiscal y es otra consecuencia de este conflicto”, aseguró el director.



Sin embargo, manifestó que para Ucrania el costo fiscal es mucho más alto, pues la mayoría de los recursos los están dedicando para sostener el esfuerzo en la guerra. “La sostenibilidad de Kiev va a depender del apoyo externo para poder lidiar con las consecuencias”, concluyó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio