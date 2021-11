‘Ecuador puede ofrecer ventajas para las empresas de Colombia’

Tras años en los que la relación entre Colombia y Ecuador no pasó por su mejor momento, lo que se vio reflejado en diferencias comerciales y la tensión en la frontera, entre otros temas, este lazo se ha venido reconstruyendo, como muestra la visita de este fin de semana del presidente Iván Duque al vecino país.



Ante ello, Portafolio habló con el presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, quién aseguró que fortalecer el vínculo entre ambas naciones es una de las prioridades de su gobierno. También comentó cómo va el proceso de entrada a la Alianza del Pacífico y habló de la marcha de su país.



A punto de cumplir seis meses al frente de Ecuador, ¿cómo está el país en la actualidad?



En un proceso de transición luego de diez años de correísmo caracterizados por el manejo irresponsable de la economía y el socavamiento de las bases democráticas, y de cuatro años del gobierno que le sucedió, identificado por una inercia complaciente.



Estamos poniendo en orden la economía, procurando reducir el déficit fiscal desde la equidad social, estimulando la inversión privada para generar empleo, y reduciendo subsidios regresivos como el de los combustibles fósiles que han terminado, en gran parte, enriqueciendo a mafias y apoyando al narcotráfico, entre otros.



También, afrontamos las consecuencias de una connivencia con el narcotráfico acordada por el correísmo y tolerada por el gobierno de Lenín Moreno, que ha desatado una espiral de violencia e inseguridad. Esta es una crisis muy profunda, pero hemos retomado las riendas de la lucha contra el enemigo del narcotráfico.



¿Cuáles son las principales medidas que ha impulsado y qué resultados ha tenido?



Es muy corto el tiempo de gestión que tenemos como Gobierno y las políticas públicas requieren del mediano y largo plazo para mostrar los resultados que se esperan. No obstante, teniendo como objetivo la reactivación económica, la vacunación se constituyó en la prioridad, alcanzando un éxito ejemplar. Redoblamos esfuerzos para la meta de más del 85% de la población hasta fin de año.



Y, por supuesto, luego de un periodo oscuro de populismo arbitrario que desinstitucionalizó al país y destrozó al sistema democrático, hemos caminado para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Igualmente, institucionalizamos el diálogo con sectores sociales y políticos como herramienta adecuada para alcanzar consensos.



¿Y en lo económico?



Es imposible contrarrestar el desempleo y la pobreza si no se impacta en varios aspectos del quehacer económico y social, y por ello presentamos al Parlamento una iniciativa que tenía el propósito de mejorar la cultura tributaria, promover la inversión y facilitar las relaciones laborales. El Legislativo cuestionó y devolvió el proyecto sin fundamento constitucional, y para evitar más tensiones, decidí insistir en mi planteamiento a través de tres propuestas que serán tratadas por separado.



También, estamos encaminando acuerdos comerciales que permitan una inserción más efectiva del Ecuador en el escenario económico continental y mundial.

Y en el campo ambiental, somos el primer país latinoamericano y el tercero en el mundo en aplicar una política pública de transición ecológica. Ahora, como prioridad estamos trabajando en fortalecer la seguridad ciudadana.



¿Cómo está cambiando la visión de Ecuador en el mundo?



En estos meses se ha recuperado la confianza de la comunidad internacional y empresarial e iniciamos un proceso de apertura económica para que Ecuador se inserte al comercio mundial y alcanzar un desarrollo socioeconómico pleno, sostenido y sustentable. ‘Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador’ es una de las premisas para fortalecer las relaciones comerciales, diplomáticas y la atracción de inversiones.



Hemos generado un impacto que se refleja en la reducción del riesgo país, el aumento de la confianza empresarial y el reconocimiento de la comunidad internacional. Ecuador es hoy un espacio de estabilidad y oportunidades.

Los países de la región necesitamos profundizar nuestra integración, pero también abrirnos al comercio mundial. Colombia lo ha hecho desde hace años y Ecuador lo está haciendo ahora. La apertura comercial viene de la mano con la generación de un mejor entorno para los negocios y la inversión, pues esta es la principal fuente de crecimiento y empleo.



¿Cómo se encuentra, desde su punto de vista, la relación entre Ecuador y Colombia?



Hoy mantenemos una excelente relación con nuestra hermana nación de Colombia, con temas pendientes y desafíos que resolver en ambos, pero en un contexto de excelentes relaciones. En 2021 el comercio bilateral se ha recuperado y hoy Ecuador es el tercer mayor destino de exportación de Colombia, mientras que Colombia es nuestro cuarto destino. Seguiremos fortaleciendo nuestras relaciones comerciales en el ámbito bilateral y subregional.



¿Cómo ve la evolución de la situación en la frontera?



Colombia es el socio estratégico de Ecuador en materia de seguridad para enfrentar los riesgos y amenazas en la frontera común y el apoyo en el manejo de situaciones para fortalecer la seguridad no solo de ambos países, sino de la región. Se mantienen diferentes líneas de cooperación como el intercambio de información de inteligencia para enfrentar de manera articulada las amenazas comunes, así como mejorar las condiciones de seguridad de las poblaciones fronterizas, y la ejecución de operaciones coordinadas. Para 2021 son 64 tareas en total planificadas y ejecutadas en beneficio de los ciudadanos, y al momento se ha cumplido el 60,94%.



¿Cómo van las negociaciones para dejar atrás los temas arancelarios y los problemas comerciales entre ambos?



Es prioridad de nuestro gobierno fortalecer los lazos bilaterales con Colombia. Hemos mantenido una excelente relación y por ello ratificamos nuestra intención de estructurar programas para el desarrollo de ambas naciones, dentro de los procesos democráticos y de soberanía. El despliegue de una nueva estrategia de relaciones internacionales y de política comercial con el país vecino redundará en beneficios para la exportación de nuestros productos, atracción de inversiones y generación de fuentes de empleo.



Como con todos los socios, hay sensibilidades que deben ser abordadas, pero esto se da en el ámbito de un excelente entorno de relaciones. Hay temas en los que los equipos están trabajando relacionados con productos agrícolas, logística en frontera y requerimientos sanitarios y técnicos.



¿Cómo han hecho para restaurar una relación que ha sido históricamente fría?



El vínculo comercial con Colombia ha mejorado muchísimo gracias al canal de diálogo que hemos instaurado e incluso las relaciones políticas se encuentran en un excelente momento. No obstante, podrían ser mucho más profundas, abriendo mayores oportunidades para los dos. Por ejemplo, Ecuador ofrece ventajas logísticas, geográficas y de infraestructura que pueden ser aprovechadas de mejor manera por sectores y empresas en Colombia; y a su vez nuestra nación hermana ha dado importantes saltos en innovación con sectores que pueden no solamente encontrar nuevos mercados en Ecuador, sino vincular encadenamientos para potenciar el crecimiento conjunto y potenciar las inversiones.



La intensa agenda comercial y de promoción que está llevando adelante Ecuador está abierta para que empresarios de todo el mundo, incluyendo de Colombia, la puedan aprovechar.

Lasso dijo que Colombia es el socio estratégico de Ecuador en materia de seguridad para enfrentar los riesgos y amenazas en la frontera común. AFP

Usted siempre defendió el interés en entrar en la Alianza del Pacífico. ¿Cómo va ese proceso, cuándo veremos a Ecuador dentro del bloque?



La Alianza del Pacífico es quizás la iniciativa en integración regional más exitosa de los últimos tiempos, y la que conectará a todos los países del Pacífico con el mundo potenciando el crecimiento de sus economías.



En este sentido, nuestro gobierno se ha planteado como meta ingresar a dicho bloque. Para ello estamos cerrando la negociación de las mesas técnicas, proceso que nos permitirá lograr pronto un acuerdo comercial con México, requisito indispensable para ese ingreso. Esperamos que en la próxima cumbre de presidentes de la Alianza tengamos el respaldo para iniciar las negociaciones de cara a la adhesión como miembro pleno.



¿Qué otros mecanismos ven para lograr una mayor integración con Colombia y otros países de la región?



Efectivamente, el comercio con otros países tendrá un impulso importante una vez que el Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. Para ello es importante definir un futuro conjunto, objetivos comunes que nos permitan avanzar en una agenda común y que tenga como principal meta entregar beneficios reales a los ciudadanos.



¿Qué le pediría al próximo presidente de Colombia?



Nuestro Gobierno espera que quien sea elegido por el pueblo colombiano como próximo Presidente de Colombia mantenga un diálogo abierto y respetuoso con el Ecuador y el mundo entero, que nos permita trabajar coordinadamente en pro del desarrollo de nuestros pueblos.



Esperamos continuar con el fortalecimiento de los lazos de cooperación e integración que unen a Ecuador y Colombia, así como avanzar en los temas de mutuo interés, en beneficio de las poblaciones de ambos países, particularmente las que se encuentran en la línea de frontera.



Entre los temas que merecen continuación están la celebración de los encuentros presidenciales, que son la instancia al más alto nivel que permiten acordar compromisos en los siete ejes temáticos de la relación bilateral: 1. Seguridad y defensa; 2. Infraestructura y conectividad; 3. Asuntos fronterizos; 4. Asuntos sociales y culturales; 5. Ambiente; 6. Economía y comercio; y 7. Plan Binacional de Integración Fronteriza.



¿Cuál es su receta en cuanto a la crisis que vive Venezuela?



Ecuador reitera que la solución a la crisis venezolana pasa por la realización de nuevas elecciones en todos los niveles con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. Adicionalmente, consideramos que es responsabilidad de los actores venezolanos lograr las condiciones para retomar la democracia y el respeto a los derechos humanos, por lo que el Ecuador mantiene un rol de observancia frente a los actuales acontecimientos de la crisis venezolana.



Ecuador es miembro del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC), a través de la cual hemos apoyado las gestiones realizadas por Noruega y seguimos con atención las elecciones regionales, en las cuales cabe destacar el papel de la Misión de Observación enviada por la UE.



Apoyaremos todas las acciones constructivas para que Venezuela pueda contar pronto con un proceso de elecciones libres y transparentes, respetando los principios democráticos, la vigencia plena de los derechos humanos y garantizando el regreso de millones de venezolanos.



¿Qué ha hecho Ecuador para atender la crisis migratoria?



Somos conscientes de la necesidad de abordar urgentemente la situación humanitaria de la crisis de Venezuela, ya que el Ecuador ha sido uno de los principales países afectados por las fuertes corrientes migratorias. Por ello, hemos impulsado una solución coordinada multilateralmente a través del ‘Proceso de Quito’ y también estamos diseñando un segundo proceso de regularización de migrantes que han ingresado por puestos fronterizos autorizados. Este proceso está programado para 2022, con lo que se pretende generar oportunidades para su inclusión económica y social, y busca beneficiar a alrededor de 211.000 personas en una primera fase.



¿Qué debe hacer Latinoamérica para evitar una década perdida?



Ecuador le apuesta a la integración para impulsar el desarrollo económico y social de Latinoamérica. Por ello, participamos en los diferentes espacios que la promueven como la Comunidad Andina, la Celac y hacemos todos los esfuerzos para ingresar, en el corto plazo, a la Alianza del Pacífico.



Estamos absolutamente comprometidos con la integración latinoamericana, y buscamos que esta vaya más allá de los esfuerzos que tradicionalmente se han hecho. Requerimos una integración que trascienda organismos y eventos, que si bien son muy necesarios, suelen ser acontecimientos cuyos beneficios apenas son conocidos por nuestros ciudadanos. Necesitamos lazos que construyan prosperidad real para todos los ciudadanos latinoamericanos.



Y necesitamos trabajar unidos entre ciudadanos y gobiernos, solo así lograremos construir un bloque sólido, una verdadera integración que nos haga sentir los desafíos ajenos como propios, que sintamos que nuestro trabajo en conjunto construye el futuro compartido de todos.



AVANZA INGRESO A ALIANZA DEL PACÍFICO



En línea con lo comentado anteriormente, el presidente de Ecuador estuvo presente en el foro 'Ecuador Open for Business’ la semana pasada, en el que aseguró que “estamos a punto de terminar un acuerdo de libre comercio con México, que es una condición esencial para el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, donde esperamos estar en el primer trimestre del próximo año”.



La apertura comercial, el impulso de las inversiones y el ingreso en la Alianza del Pacífico fueron algunas de las promesas que Guillermo Lasso hizo en campaña y que le llevaron a la presidencia en mayo de este año.



RUBÉN LÓPEZ PÉREZ

Editor de Portafolio