Hay 14 millones de empleos que no se han recuperado en América Latina

La reactivación de las economías de América Latina y el Caribe resulta insuficiente para recuperar los 43 millones de empleos perdidos desde que estalló la pandemia de coronavirus, alertó este miércoles la OIT en Lima.



"La incipiente recuperación económica que ha tenido lugar, en especial en el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, no se ha reflejado de forma suficiente en el mercado laboral", dijo en conferencia de prensa el director regional de la OIT para América Latina, Vinícius Pinheiro.



"No se están generando ni la cantidad ni la calidad de los empleos que requiere esta región para hacer frente a las secuelas de una crisis sin precedentes", añadió al presentar un estudio sobre el impacto de la pandemia en el empleo.



El brasileño Pinheiro confirmó que durante la pandemia de covid-19 en 2020 se destruyeron hasta 43 millones de empleos, lográndose recuperar solo 29 millones entre el segundo trimestre del 2020 y el primer trimestre de 2021.



"Falta recuperar 14 millones", señaló Pinheiro, quien subrayó que el sector servicios fue el más afectado. "Todavía hay una brecha muy grande de empleos perdidos" que no se cerrará "antes de 2024 y 2025", explicó.



Según el estudio, son las ocupaciones informales las que están liderando la recuperación del empleo, pero se trata de una modalidad inestable, con bajos salarios y sin derechos laborales.



"Alrededor de 70% de los empleos que se están generando desde mediados de 2020 hasta el primer trimestre de 2021 son ocupaciones en condiciones de informalidad, de acuerdo con datos de un grupo de países de América Latina", destaca el documento de la OIT.



El reporte agrega que las mujeres, los jóvenes y las personas de menores calificaciones han sido desproporcionadamente afectados por la contracción del empleo y los ingresos.



"En el caso de las mujeres, se produjo un retroceso en la participación laboral después de décadas durante las cuales se había registrado un aumento en su incorporación a la fuerza de trabajo", expresó la autora del informe, Roxana Maurizio.



"Alrededor de 12 millones de puestos trabajo a nivel femenino se perdieron el año pasado. En la región hemos visto un retroceso en la participación femenina", destacó la investigadora argentina. "Hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación económica de las mujeres", añadió.



