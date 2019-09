¿Hay suficiente petróleo en el mundo para suplir ataque a refinería?

El sistema mundial de reservas de petróleo de emergencia se ha probado solo unas pocas veces a lo largo de los años. Si fuera necesario, probablemente podría hacer frente a las secuelas del ataque del sábado contra una planta de procesamiento de petróleo de Arabia Saudita en Abqaiq. Cualquier otra interrupción de este tipo, en caso de que el conflicto se extienda en el Golfo Pérsico, podría ser menos fácil de solucionar.



Los ejecutivos de Saudí Aramco, la compañía petrolera estatal, indicaron que podrían restaurar un volumen "significativo" de la producción diaria cerrada de 5,7 millones de barriles de crudo en cuestión de días. Pero le tomará semanas volver a su capacidad máxima, según Bloomberg News.



Si la producción no se puede restablecer lo suficientemente rápido, el mundo puede recurrir a productos crudos y refinados almacenados en reservas controladas por el gobierno para este tipo de emergencias.



El presidente Donald Trump autorizó la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, mientras la Agencia Internacional de Energía (AIE) -que coordina las reservas- está a la espera.



Hace solo unos días, los ministros de Petróleo de la Opep y sus grandes homólogos productores de petróleo (conocidos en conjunto como Opep+) se lamentaban de los inventarios excesivos que aún circulaban por todo el mundo después de más de dos años y medio de restricciones de suministro.



La repentina desaparición de millones de barriles de producción de crudo saudita del sábado derivó en el mayor aumento en los futuros de Brent desde su lanzamiento, con un alza de precios casi del 15% al término de la jornada. Sin embargo, esta no era la forma en que la Opep+ pretendía ver agotado los inventarios o el aumento del precio del crudo.



Repentinamente, la pregunta es si el mundo tiene suficiente petróleo, no demasiado. El exceso de suministros se redujo constantemente durante el primer año y medio de las restricciones de producción de la Opep+, con una caída de hasta 226 millones de barriles a fines de junio de 2018, pero posteriormente se estabilizaron y comenzaron a elevarse nuevamente.



A finales de junio de 2019, según la AIE, los inventarios totales de petróleo comercial y controlado por el gobierno en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ascendían a 4.480 millones de barriles, suficientes para cubrir el consumo del grupo por 92 días.



También hay importantes reservas estratégicas fuera de la Ocde, especialmente en China. De ese total de la Ocde, la AIE dice que las existencias comerciales son suficientes para satisfacer la demanda proyectada durante 60 días. Sin embargo, dicha cifra es engañosa. Incluye petróleo en oleoductos y refinerías, que pueden representar hasta dos tercios de la cifra total de la industria, pero no incluye el volumen de los petroleros en el mar.



Si los ejecutivos de Arranco tienen razón acerca de cuan rápido volverán a poner a Abqaiq en línea, 20 días de demanda deberían proporcionar una cobertura suficiente. Si se equivocan, vamos a tener que mirar hacia las reservas de emergencia controladas por los gobiernos.



El ataque del sábado y la parada de la producción son exactamente las razones para lo que se diseñaron las reservas nacionales de emergencia: una interrupción importante en los flujos mundiales de petróleo. Afortunadamente, rara vez se han requerido. Solo se han registrado tres lanzamientos coordinados de existencias estratégicas desde que se formó la AIE en 1974. La más reciente fue en 2011, cuando se pusieron a disposición cerca de 60 millones de barriles de crudo y productos para compensar la pérdida de producción del petróleo libio. Antes de eso, se ofreció una cantidad similar después del paso de los huracanes Katrina y Ritatore a través del Golfo de México en 2005, aunque no se ocupó por completo. La mayor liberación ocurrió después de que Irak invadió Kuwait en 1990, cuando la AIE puso a disposición 2,5 millones de barriles diarios en enero del año siguiente.



La frecuencia con la que se puede extraer el petróleo de las reservas de emergencia es más que adecuada para cubrir la perdida de cinco millones de barriles diarios de suministros sauditas durante al menos tres meses. Después de eso las cosas se vuelven un poco más ajustadas. Aun así, la carga total no recaerá en tales reservas de emergencia.



El reino en si tiene una capacidad de producción adicional que aprovechará para compensar la mayor pérdida posible. La producción aumentará siempre que sea posible en los campos marinos de Arabia Saudita en el Golfo Pérsico, cuyo crudo no pasa a través de Abqaiq, como Manifa y Safaniyah, aunque esto podría tomar semanas en entrar en servicio. El reinicio de los campos Wafra y Khafji en la Zona Neutral que Arabia Saudita comparte con Kuwait también puede encontrar un nuevo impulso inesperado.



Otros miembros del grupo Opep+ que han reducido la producción volverán a abrir los grifos. Bueno, la mayoría. La reducción de las exportaciones de Irak, ordenada el sábado antes de que se conocieran los ataques, podría ser la más corta de la historia. Sin embargo, las exportaciones de petróleo de Irán permanecerán bajo sanciones estadounidenses que podrían ser aún más duras ahora que el secretario de Estado, Mike Pompeo, culpó a Teherán por el ataque a Abqaiq.



Existe la posibilidad de evitar el uso de las reservas de emergencia en esta ocasión. Pero con la vulnerabilidad de los sauditas recién descubierta por los ataques del sábado, es muy posible que pronto se pongan a prueba.





Julian Lee

Bloomberg