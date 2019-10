'Hay desencanto con modelo neoliberal y privatizador en Chile': Cepal

La titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal), Alicia Bárcena, atribuyó este martes las fuertes protestas sociales de

Chile al modelo neoliberal y privatizador del país, así como al "trato" de las autoridades hacia los ciudadanos.



Durante la presentación de un informe económico en Ciudad de México, Bárcena explicó que la mitad de los trabajadores chilenos ganan 550 dólares al mes, con lo que tienen que pagar la escuela, la salud y los medicamentos, al no existir casi cobertura pública de esos servicios.



"Hay algo que corre por toda la región, un desencanto con un modelo, el modelo neoliberal", dijo en rueda de prensa Bárcena, quien señaló que "Chile era el alumno más aventajado que privatizó todos los servicios".



"Fíjate que ahora subieron la pensión básica solidaria un 20 %, de 132 dólares a 150 dólares. A un viejito no le alcanza para nada", expresó la secretaria ejecutiva de la Cepal, cuya sede central está ubicada en Santiago de Chile.



A pesar de que el país suramericano logró reducir la pobreza y la pobreza extrema a "niveles impresionantes", no ha ocurrido con la desigualdad, cuya Constitución, de la era de Augusto Pinochet, "cautela los bienes privados por encima de los públicos".



Bárcena también arremetió contra las declaraciones de algunos ministros chilenos que, según la funcionaria de la ONU, demostraron un "trato desigual" e hicieron "estallar" la crisis. Se refirió al ya exministro de Economía Juan Andrés Fontaine, quien dijo a los trabajadores que se levantaran más temprano para ir a trabajar, dado que a las seis de la mañana el precio del metro era más barato.



Y al exministro de Hacienda Felipe Larraín, quien durante las protestas por los elevados precios sugirió a los románticos que compraran flores ya que su precio había bajado.



La subida del precio del Metro de Santiago provocó un estallido social al que el presidente chileno, Sebastián Piñera, respondió declarando el estado de emergencia y toques de queda en varias regiones del país. Tras más de una semana de protestas, el mandatario pidió disculpas, anunció una serie de reformas sociales y cesó a ocho de sus ministros.



APLAUDE EL CAMBIO EN ARGENTINA



Alicia Bárcena aplaudió el cambio de gobierno que habrá en Argentina, después de que el peronista Alberto Fernández se impusiera en las elecciones del domingo por delante del actual presidente, Mauricio Macri. "Bienvenido el cambio en Argentina.



Era predecible por la situación delicada. Me parece que Alberto Fernández tiene capacidad negociadora y va a tender puentes", dijo a Efe Bárcena al finalizar la rueda de prensa.



A pesar de las tensiones que pueda haber entre el Gobierno de Argentina y el de Brasil, liderado por el ultraderechista Jair Bolsonaro, Bárcena se mostró convencida de que ganará el "pragmatismo" porque les conviene "navegar unidos".



Bolsonaro aseguró este lunes que Argentina hizo una "mala elección" al escoger en las urnas a Fernández y adelantó que no felicitará al presidente electo tras su victoria.



EFE