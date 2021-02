‘Hemos hecho cosas locas juntos’: despedida de Bezos a sus empleados

El fundador y CEO de Amazon sorprendió al mundo este martes al anunciar que dejará de ser el director ejecutivo del gigante del comercio electrónico el tercer trimestre de este año, justo cuando la empresa registró unos resultados récord, que han llevado su capitalización bursátil hasta US$1,69 billones.



Y aunque seguirá como presidente ejecutivo de la compañía, deja atrás un camino de 27 años desde que fundó la firma para que fuera una librería en línea, tras ubicarla como una de las empresas más grandes del mundo, y lo que le permite también estar entre las mayores fortunas.



En su anuncio, Bezos les mandó una carta a sus empleados, en la que destacó el talento de sus empleados y les ‘obligó’ a seguir innovando. “Sigan inventando y no se desesperen cuando al principio la idea parezca loca. Dejad que la curiosidad sea la brújula”.



Por supuesto, Bezos hizo referencia a los motivos de su salida. “Por mucho que sigo haciendo claqué en la oficina, estoy emocionado con esta transición. Millones de clientes dependen de nosotros para nuestros servicios y más de un millón de empleados para su sustento. Ser el CEO de Amazon es una gran responsabilidad y consume. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa”.



Y agrega que dedicará el tiempo para el resto de proyectos. “Como presidente ejecutivo seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Day 1 Fund, el Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona mucho el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones”.



Hacia el futuro, el fundador de Amazon aseguró que seguirán mostrando sorpresas al mundo. “Amazon no podría estar mejor posicionado para el futuro. Estamos disparando a todo, tal como el mundo nos necesita. Tenemos cosas en camino que seguirán asombrando. Servimos a personas y empresas, y hemos sido pioneros en dos industrias completas y una clase completamente nueva de dispositivos. Somos líderes en áreas tan variadas como el aprendizaje automático y la logística, y si la idea de un amazónico requiere otra nueva habilidad institucional, somos lo suficientemente flexibles y pacientes para aprenderla”.



Por último, Bezos resaltó la importancia de que los empleados sigan innovando. “La invención es la raíz de nuestro éxito. Hemos hecho cosas locas juntos y luego las hemos vuelto normales. Fuimos pioneros en revisiones de clientes, recomendaciones personalizadas, envío increíblemente rápido de Prime, compras Just Walk Out, Climate Pledge, Kindle, Alexa, marketplace, infraestructura de computación en la nube y mucho más. Si lo hace bien, unos años después de un invento sorprendente, lo nuevo se ha vuelto normal. La gente bosteza. Y ese bostezo es el mayor cumplido que puede recibir un inventor”.