Hunter Biden dejará empresas extranjeras si su padre es presidente

Hunter Biden, hijo del exvicepresidente y actual aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, se comprometió este domingo a dejar de trabajar para empresas extranjeras si su padre es elegido presidente en las elecciones de 2020, tras la polémica causada por sus cargos directivos en compañías de Ucrania y China.



“Hunter asume el siguiente compromiso: bajo una Administración de Biden, Hunter cumplirá fácilmente con todas y cada una de las pautas o normas que un (hipotético) presidente Biden pueda emitir para abordar supuestos conflictos de intereses o la aparición de tales conflictos, incluidas las restricciones relacionadas con intereses comerciales en el extranjero”, señaló su abogado, George Mesires, en un comunicado.



En ese documento, divulgado por varios medios estadounidenses, el abogado aseguró que Hunter Biden "aceptará no formar parte de juntas directivas o trabajar en nombre de empresas extranjeras".



Asimismo, el letrado anunció que el hijo de Biden renunciará a un puesto directivo que ocupa actualmente en una empresa china, una medida que se produce en medio de los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, a su figura.



En un mitin en Mineapólis este jueves, Trump calificó de "perdedor" a Hunter Biden e ironizó sobre su nula presencia pública después del escándalo sobre su participación en la junta directiva de una empresa de gas ucraniana mientras su padre lideraba la mediación de EE.UU. en el conflicto por la península de Crimea.



“Hunter, no sabes nada de energía. No sabes nada de China. No sabes nada sobre nada, francamente. Eres un perdedor”, dijo Trump ante sus simpatizantes.



Hace dos semanas, se hizo público que Trump pidió a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, que investigará la actuación de los Biden, una propuesta que provocó que los demócratas iniciaran una investigación para abrir un posible juicio político contra el presidente, que podría terminar con su destitución.



Trump pretende que Ucrania indague sobre el hecho de que Hunter Biden aceptara en 2014 un cargo en el consejo de administración de la entonces mayor compañía privada de gas del país, Burisma, con un sueldo superior a los 50.000 dólares al mes, mientras su padre mediaba cuando era vicepresidente de EE.UU. en el conflicto en Crimea.



Además, el mandatario pidió públicamente a China que abra una investigación sobre posible corrupción de Hunter en el país asiático.



En la declaración emitida el domingo, Mesires afirmó que Hunter Biden realizó sus actividades comerciales de forma independiente y "no creía que fuera apropiado discutirlas con su padre, y él tampoco".



"Cuando Hunter se dedicó a sus actividades comerciales, creyó que estaba actuando de manera apropiada y de buena fe. Nunca anticipó el aluvión de acusaciones falsas contra él y su padre por parte del presidente de Estados Unidos", defendió.



