Hillary Clinton le da un espaldarazo a Joe Biden

Hillary Clinton, la exjefa de la diplomacia de Estados Unidos y excandidata presidencial demócrata derrotada en 2016, expresó este martes su apoyo a Joe Biden en su campaña contra el republicano Donald Trump para llegar a la Casa Blanca.



(Joe Biden revive en el ‘supermartes’ y gana terreno a Bernie Sanders).

"Quiero sumar mi voz a las muchas que te han apoyado para ser nuestro presidente", anunció Clinton en una reunión virtual con Biden, con quien compartió funciones en el Senado y en el primer mandato de Barack Obama cuando oficiaba como secretaria de Estado.



Este apoyo llega en un momento en que la campaña del demócrata enfrenta acusaciones de abuso sexual de parte de una empleada de su oficina cuando Biden actuaba como senador en la década de 1990.



Biden, de 77 años, no es aún el candidato oficial del Partido Demócrata, ya que debe ser escogido en la Convención Nacional, pospuesta para agosto por el coronavirus.



Sin embargo, ya cuenta con apoyos como el del expresidente Barack Obama, el aval de su rival en las primarias, Bernie Sanders, y el respaldo de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



“Para mí este es un momento en el cual necesitamos un líder como Joe Biden”, subrayó Clinton en el mitin virtual, en referencia a la situación de Estados Unidos, que registra más de un millón de casos confirmados de coronavirus, lo cual ha paralizado la sociedad, la economía y atizado el desempleo.



"Me gustaría que fueras presidente ahora mismo", agregó. Clinton alabó la trayectoria de Biden y remarcó lo diferente que sería pasar por una crisis como la pandemia con un presidente que "escucha los hechos científicos".



"Creo que eso implicaría que tendríamos un presidente real, no alguien que interpreta el rol para la televisión", indicó Clinton, en una crítica a Trump y a su pasado como presentador de shows de telerrealidad.



AFP