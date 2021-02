Huawei demanda a EE. UU. a la espera de recuperar el mercado perdido

El gigante de las telecomunicaciones chino Huawei presentó una demanda en un tribunal federal contra el Gobierno estadounidense para que le sea retirada la designación de amenaza contra la seguridad nacional y poder vender miles de millones en equipos, incluidos en tecnología 5G.



(Lea: Como China venció a Trump en su 'buena y fácil' guerra comercial)

La demanda fue presentada el lunes en un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans y solicita que la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC, en inglés) retire la declaración del pasado 11 de diciembre contra Huawei por considerarla caprichosa y arbitraria y que excede las competencias de ese regulador.



(Lea:Los nuevos teléfonos inteligentes de Samsung llegarán más baratos)



La multinacional china asegura que la FCC no presentó "pruebas sustanciales" para incluirla en la lista negra por motivos de seguridad nacional y asegura que no se le permitió defenderse antes de que la nueva orden fuera emitida.



Huawei amplía así sus desafíos contra las numerosas medidas tomadas por la Administración del expresidente Donald Trump contra la multinacional china para prohibirle acceso a tecnología y mercados estadounidenses por temor a que su presencia y en algunos casos como el 5G hegemonía pongan en riesgo la seguridad nacional.



La multinacional ya mantiene una disputa con la FCC sobre su decisión de 2019 de no permitir que las compras destinadas al desarrollo de la tecnología 5G se financien con subsidios fiscales. Huawei argumentó que no tiene vínculos con el Gobierno chino que puedan comprometer la seguridad de redes de comunicación.



En un comunicado emitido este martes, la FCC aseguró que la designación de Huawei como amenaza a la seguridad nacional está basada en un "sustantivo cuerpo de evidencias desarrollado por la FCC y numerosas agencias de seguridad nacional de Estados Unidos. Seguiremos defendiendo esa decisión".



La demanda fue presentada poco después de que el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, dijera a la prensa en China que espera que el Gobierno de Joe Biden esté más abierto a políticas "que van en interés de las empresas estadounidenses".



"Esperamos poder comprar muchos componentes estadounidenses, partes y maquinaria, de modo que las empresas estadounidenses también puedan crecer con la economía china", expresó Ren.



En su audiencia de confirmación en el Senado, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, no aclaró si el Departamento de Comercio mantendrá a Huawei en su lista negra, algo que está pendiente de revisión. El negocio de teléfonos celulares de Huawei ha sido el más afectado por las prohibiciones de vender y adquirir componentes en Estados Unidos.



EFE