Los problemas medioambientales que debe sortear Iberoamérica

En el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, los países establecieron alianzas para reducir las emisiones de gases de invernaderos e identificaron los principales problemas de la región.



De acuerdo con el II Informe del Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Rábida de 2021, esta región es la que presenta mayor pérdida de biodiversidad, debido fundamentalmente, al cambio de uso del suelo y a las actividades agrícolas.



Como medida para enfrentar este deterioro ambiental, la cumbre, a través del informe ya mencionado, estableció que existen sectores que pueden transformar la economía de estos países y potenciar la recuperación de la biodiversidad como: la regeneración de ecosistemas naturales,nuevos sistemas alimentarios y gastronomía sostenible,y la economía circular.



Esta última, podría generar 4,8 millones de empleos en la zona para el 2030, según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una de las pérdidas de biodiversidad más grande que enfrenta la región se debe al tráfico ilegal de especies.

Por ejemplo, en Guatemala se han comercializado de manera ilegal 3.046 aves. De estas, el 89% son loros, el 2,3 % son tucanes, 2 % son faisanes, 4,5 % son guacamayas y el 5.2% son otras especies.



Asimismo, los traficantes chinos han aprovechado el mercado ilegal de los colmillos de jaguar, el mayor felino de América.



Perú ha decomisado 42 colmillos, 26 encomiendas con piel, 14 craneos en diferentes regiones de su país.



Las consecuencias de estos mercados, de acuerdo con Jessica Maria Gálvez, directora de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre en Perú, son: el incremento de zoonosis, enfermedades ecciosas transmisibles desde animales vertebrados al ser humano como la covid -19, y el desequilibrio en los ecosistemas donde habitan estas especies.



Otra de las aristas medioambientales para iberoamérica es la acción sostenible de sus ciudades. En Colombia, Luz Amparo Medina, directora distrital de relaciones internacionales, afirmó que los gobiernos locales son actores importantes en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Y añadió: “Esta capacidad debe fortalecerse con la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional”.



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que las ciudades sostenibles y los ODS no son objetivos del gobierno, si no de la humanidad. “Tenemos que comprender que estamos en medio de una emergencia climática y cambiar nuestros hábitos de vida es crucial”.



El desafío de Colombia Respecto a la seguridad hídrica y objetivos ambientales de los ecosistemas acuáticos, el director de Recurso Hídrico, Fabián Caicedo, habló sobre la implementación de las Plataformas Colaborativas, una estrategia que tiene como objetivo fomentar la acción de los actores públicos y privados, para la recuperación de ecosistemas degradados con énfasis en las cuencas.



“En Colombia, la gobernanza del agua ubica a la autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación, para acceder al agua de manera responsable”, dijo Caicedo.



Bogotá será sede del 29 de septiembre al 2 de octubre, se celebrará la Feria Internacional del Medio Ambiente en Corferias.



