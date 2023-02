Impacto de la Guerra en la economía rusa sería de US$190.000 millones

Rusia evitó un desastre económico tras la guerra que el presidente, Vladimir Putin, inició en Ucrania, en lo que fue la escena de apertura de una crisis lenta que tendrá consecuencias en los próximos años. Putin buscaba que la economía rusa se convirtiera en una de las cinco principales del mundo, pero ahora está en camino de perder US$190.000 millones en producto interno bruto para 2026 en relación con su trayectoria anterior a la guerra, aproximadamente el equivalente de todo el PIB anual de países como Hungría o Kuwait.



(Vea: Guerra en Ucrania: indignación por beneficios récord de Exxon y Shell).

Aunque Rusia registró su tercer trimestre consecutivo de contracción hasta fines de 2022, su desaceleración durante todo el año fue una fracción del colapso de casi 10% que se proyectó un mes después de la invasión.



El banco central sitúa la caída del año pasado en un 2,5% y pronostica que el crecimiento puede reanudarse desde este año. La caída probablemente se intensificó el último trimestre en términos anuales y puede ser aún peor este año, según analistas.



(Vea: La Unión Europea financiará la protección de fronteras).



“El efecto de las sanciones es prolongado”, dijo Oleg Vyugin, ex funcionario del banco central.



“Y el proceso de sanciones no ha terminado. Se están introduciendo más y nuevas sanciones”.



Las sanciones no cubrieron las principales exportaciones rusas vitales para los mercados mundiales, como el petróleo, el gas y los productos agrícolas, aunque en los últimos meses se agregaron algunas restricciones a la energía.



(Vea: Rusia acordó vender más gas a China).

BLOOMBERG