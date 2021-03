Importaciones de EE.UU. reflejan la desigual en la recuperación global

Archivo particular

Un aumento de las importaciones en la economía estadounidense muestra pocas señales de desaceleración, congestionando los puertos del país y resaltando las formas en que la pandemia sigue causando desequilibrios en la recuperación global.



(Nuevas restricciones generan incertidumbre en el comercio).

Considere la cantidad de contenedores marítimos que llegan a los 10 puertos más grandes de Estados Unidos. Aumentaron 12,5% en enero respecto al año anterior después de incrementarse 23% el mes anterior y 25% en noviembre, según datos compilados por John McCown, veterano de la industria y fundador de Blue Alpha Capital.



Pero las exportaciones estadounidenses no han experimentado tal auge: el volumen de contenedores que salen disminuyó 7,6% en enero respecto al año anterior, la duodécima caída consecutiva.



(OMC da luz verde a Europa para imponer más aranceles a EE. UU.).



La divergencia fue evidente en las cifras del Departamento de Comercio publicadas la semana pasada, que mostraron que el déficit comercial de bienes de la nación se expandió a US$83.740 millones en enero, el segundo mayor en registros desde 1989, ya que el valor de las importaciones alcanzó un nuevo máximo.



Tampoco parece estar disminuyendo, ya que la carga por vía marítima sigue llegando a EE.UU., incluso durante las semanas habitualmente más lentas después del feriado del Año Nuevo Lunar en Asia.



Según un recuento publicado el lunes por Hapag-Lloyd AG, la mayor compañía naviera de Alemania, un total de 60 portacontenedores estaban anclados fuera de los puertos de Los Ángeles, Long Beach y Oakland en California, y Savannah, Georgia, en la costa este, muy similar a la situación en esas cuatro puertas de enlace hace dos semanas.



La afluencia muestra como la pandemia ha enturbiado la conexión histórica entre el transporte de contenedores, que está en auge, y la economía en general, que no lo está.



Si bien la demanda de los consumidores estadounidenses respaldada por el estímulo fiscal sigue siendo sólida, y muchas empresas estadounidenses intentan almacenar más inventario para fortalecer las cadenas de suministro, otros motores de la actividad económica mundial, como el sector de servicios, siguen siendo muy lentos.



"El desacoplamiento es un reflejo de como la recuperación en curso tiene forma de K, donde algunas partes de la economía se han recuperado mucho más rápido de lo esperado, como el transporte de contenedores, mientras que otros sectores de la economía aun están estancados", dijo Alan Murphy, CEO del proveedor de análisis y datos con sede en Copenhague Sea-Intelligence.



"Hemos visto un crecimiento en la demanda que no está respaldado por ningún tipo de indicador económico y está superando rápidamente el consumo minorista", señalo Murphy.



La fortaleza de las importaciones estadounidenses se ve impulsada casi por completo por lo que Murphy llama "productos básicos para la pandemia", bienes duraderos a largo plazo como electrodomésticos, muebles y equipos de oficina, ejercicio y productos para el hogar, así como nuevas necesidades cotidianas como mascarillas, jabones y desinfectantes.



"Es probable que se produzca un realineamiento del crecimiento de la demanda de transporte de contenedores con fundamentos macroeconómicos más amplios cuando los consumidores estadounidenses puedan volver a trasladar su consumo a los servicios", dijo.



Bloomberg