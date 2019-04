Impulsan fondo mundial de financiamiento comercial para Venezuela

Estados Unidos, varios países latinoamericanos y europeos y Japón impulsan un fondo de financiamiento comercial de 10.000 millones de dólares para poner a disposición de un eventual nuevo gobierno en Venezuela, dijo el sábado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



El funcionario dijo a periodistas que la iniciativa surgió en la reunión que mantuvo con ministros de Finanzas de 19 países para discutir sobre la situación en Venezuela, sumida en una debacle económica sin precedentes en la historia reciente de la región.



La cita, realizada al margen de las reuniones de primavera del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, fue la quinta convocada por Mnuchin para analizar la situación en Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo, y en recesión desde 2013.



"Cada vez que tengo una de estas reuniones, no puedo creer cuánto se agrava la situación para el pueblo venezolano", dijo Mnuchin. "Esta es una crisis humanitaria. Es una crisis interna y está creando una crisis migratoria para sus vecinos", señaló, en alusión a los más de 3,4 millones de venezolanos que abandonaron su país en los últimos años, según la ONU.



El encuentro fue el primero desde que el jefe parlamentario venezolano Juan Guaidó desafió el 23 de enero al presidente Nicolás Maduro por considerar ilegítima su reelección. Desde entonces, más de 50 países han reconocido a Guaidó como mandatario interino de Venezuela.



Mnuchin destacó la "oportunidad" de recibir a "amigos de Venezuela" y dijo que la reunión, a la que asistió Ricardo Hausmann, el coordinador de asesores económicos de Guaidó, fue "muy productiva".



Uno de los temas que surgió, dijo, fue la necesidad de restaurar el comercio en la otrora potencia petrolera. "Vamos a trabajar para tratar de armar un consorcio de alrededor de 10.000 millones de dólares de financiamiento comercial que estaría disponible para que el nuevo gobierno impulse el comercio", precisó Mnuchin.



Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Guyana, Italia, Japón, México, Panamá, Portugal, Perú, y Reino Unido estaban representados en la cita, según el comunicado emitido por el Tesoro.



Algunos de esos países, como México e Italia, no han reconocido a Guaidó. Mnuchin dijo que el tema de reconocer un gobierno en Venezuela, y cuál es el proceso para hacerlo, estuvo presente en las discusiones de esta semana en el FMI y el BM. Los jefes de ambas instituciones dijeron estar listos para ayudar a Venezuela, pero señalaron que no pueden hacerlo hasta que los miembros de ambos organismos decidan qué gobierno reconocen en Caracas.