Incendio en laboratorio productor de vacunas anticovid deja 5 muertos

El humo y las llamas se elevan en uno de los edificios de las instalaciones de Pune del Serum Institute of India, fabricante de vacunas contra la Covid.

Cinco personas murieron en el incendio registrado este jueves en una de las instalaciones del Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, situado al oeste de India, desde el que se exportarán vacunas contra el coronavirus a países como Brasil.



"Cinco personas murieron" en el incendio, dijo a la prensa el alcalde de Pune, Murlidhar Mohol, ciudad india donde se encuentra esta planta.



El presidente de la empresa, Adar Poonawala, envió su pésame a las familias desde su cuenta en Twitter. Las televisiones indias mostraron una enorme humareda gris sobre la sede del instituto Serum, donde se producen en este momento millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



Sin embargo, según estos medios y la propia empresa, el incendio fue declarado en un lugar que está en obras, apartado de las instalaciones donde se fabrican las vacunas.



"Las instalaciones de producción de vacunas no se vieron afectadas y el incendio no tendrá impacto en la producción", declaró una fuente del instituto Serum, confirmando que "el fuego se produjo en la nueva fábrica en construcción".



Ni la policía ni la empresa se pronunciaron hasta ahora sobre las causas del incendio.



En total, India prevé exportar y en algunos casos donar 20 millones de dosis, a países del sur de Asia, América Latina, África y Asia central.



Desde el miércoles ya salieron los primeros cargamentos hacia Bután, Maldivas, Bangladés y Nepal.



Los envíos de vacunas a Brasil se han visto varias veces retrasado y la semana pasada, el presidente brasileño Jair Bolsonaro admitió que había "presiones políticas" sobre el gobierno indio para que priorice por la vacunación de sus habitantes.



Ante los sucesivos retrasos, Bolsonaro envió una carta al primer ministro indio Narendra Modi, solicitándole "el suministro urgente de las dos millones de dosis". Adar Poonawalla, el presidente de Serum, dijo al diario Times of India que suministrará los dos millones de dosis a Brasil en dos semanas.



LA “FARMACIA DEL MUNDO”



India, con 1.300 millones de habitantes, es, en cifras, el segundo país del mundo más afectado por el covid-19, después de Estados Unidos, con 152.869 muertos y 10,6 millones de contagios, pero su tasa de mortalidad es baja. El país inició el sábado una de las campañas de vacunación más ambiciosas del mundo, para inmunizar a 300 millones de personas hasta julio.



A principios de enero, fueron aprobadas dos vacunas en el país: la Covishield, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y producida por el instituto Serum; y Covaxin, fabricada por la empresa local Bharat Biotech.



El instituto Serum, fundado en 1966 por Cyrus Poonawalla, el padre del actual presidente de la compañía, produce 1.500 millones de dosis de vacunas al año, lo que le convierte en el primer productor mundial, incluso antes de que irrumpiera el nuevo coronavirus.



De la fábrica salen vacunas contra la polio, la difteria, el tétanos, la hepatitis B, paperas, sarampión y rubeola, que son exportadas a más de 170 países. "La farmacia del mundo aceptará el desafío del covid-19", garantizó el ministro indio de Relaciones Exteriores, S. Jaishankar, en su cuenta en Twitter.



