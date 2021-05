Dow Jones, el barómetro de los mercados que cumplió 125 años

El indicador Dow Jones se fundó el 26 de mayo de 1896 por el también creador de The Wall Street Journal, Charles Henry Dow.

En muchas ocasiones, para hablar de si los mercados bursátiles globales suben o bajan, es suficiente comentar el comportamiento del Promedio Industrial Dow Jones. De esta magnitud es la relevancia de este índice para el mundo financiero, el cual cumplió esta semana 125 años.



Y es que este indicador, que se fundó el 26 de mayo de 1896 por el también creador de The Wall Street Journal, Charles Henry Dow, ha medido la marcha de la economía estadounidense y mundial a través de todas las crisis del Siglo XX y XXI.



“Es de los índices que tiene una mayor historia en todo el mundo, y eso hace que haya sido fundamental, pues es un indicador que muestra cómo ha sido el desempeño del mercado desde hace mucho tiempo atrás”, explica Juan David Ballén, director de análisis económico de Casa de Bolsa.



Por eso este índice, que replica el comportamiento de las 30 mayores compañías de Wall Street, es un barómetro de la historia económica. Según Wall Street Journal, inició en su creación con una cotización de 40,94 puntos, la cual subió hasta 100 unidades en 1906, a 1.000 enteros en 1972, a 10.000 unidades en el año 1999 y así hasta los 35.000 puntos que registró hace apenas unas semanas.

En el último año, el alza que registra en su cotización el Dow Jones es de alrededor de 35%. AFP

Esto ha permitido que la rentabilidad media de las inversiones en el Dow Jones haya sido 7,69% en promedio durante cada año desde su fundación.



Tan solo desde la crisis de 2009, la revalorización que ha presentado supera el 420%, mientras que en el último año el alza que registra en su cotización es de alrededor de 35%. Este viernes 28 de mayo, cerró en 34.529,45 puntos.



“El principal aporte que el Dow Jones ha tenido en los mercados bursátiles es que ha sido clave para darle visibilidad al mercado de capitales, mostrando desde hace 125 años los beneficios para las empresas de que se financien en con estos recursos, y también a las compañías en términos de crecimiento, innovación y de mantener el interés".

Este índice engloba las conocidas como ‘blue chips’, que son las 30 firmas más grandes del mercado en EE. UU. COMPARTIR EN TWITTER

Y ese es otro de los barómetros que ofrece en cuanto a la marcha empresarial de cada época durante 125 años, por las empresas que han ido entrando y saliendo de este indicador.



En este sentido, mientras que en su inicio la representación era completamente de firmas industriales como General Electric o American Cotton Oil, en la actualidad tecnológicas como IBM, Microsoft o Apple, de alimentos como McDonald’s o Coca-Cola, textiles como Nike, farmacéuticas como Johnson&Johnson y financieras como Visa o Goldman Sachs cuentan con una gran relevancia.



No obstante, tras este tiempo el índice no está exento de críticas. Según Ballén, “si bien sigue siendo muy representativo, cabe decir que tiene varias deficiencias, y una de las principales es la metodología de cálculo que hace que no sea tan eficiente en el mercado actual como si ocurre con otras opciones”. De hecho, en los últimos años el indicador S&P500 ha ido ganando relevancia en Wall Street como índice de referencia.



Por supuesto, el comportamiento del índice Dow Jones ha mostrado también los fuertes impactos de las crisis financieras a lo largo de la historia. Prueba de ello es que el 19 de octubre de 1987, el conocido como lunes negro, registró la mayor caída porcentual de la historia. Y lo mismo ocurre con la coyuntura generada por el coronavirus, pues en los primeros días de marzo del 2020, con un desplome de 7,79%, marcó el descenso absoluto más grande desde su creación.



