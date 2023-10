Los requisitos para obtener la ‘Green Card’ si es ‘indocumentado’

Obtener la residencia legal en Estados Unidos no es una tarea fácil ante el amplio número de requisitos y las duras exigencias de las autoridades de ese país. Sin embargo, tampoco es imposible. Para lograr la tan anhelada 'Green Card' se debe seguir un plan y demostrar que cumple con las peticiones hechas por EE. UU.



De acuerdo con la normativa estadounidense, las personas que están en condición irregular deben cumplir con algunos requisitos para poder obtenerla:



1. Residencia continua de al menos 5 años: haber vivido en EE.UU. de forma continua durante este lapso de tiempo.



2. Ausencia de antecedentes penales graves: no deben contar con ninguna penalización en el país norteamericano.



3. No tener orden de deportación: tienen que estar exentos de órdenes de deportación vigentes en su contra.



4. Debe demostrar que al ser deportado podría sufrir: los solicitantes están obligados a mostrar pruebas de que su deportación causaría un sufrimiento extremo y extraordinario a familiares inmediatos en EE.UU.



Ahora bien, ejemplos claros de casos en los que los migrantes indocumentados pueden recibir la 'Green Card' son los siguientes:

- Que sea un trabajador con buen historial laboral.

- Ser esposa o esposo de residente permanente y que tenga un hijo estadounidense menor de 21 años.

- Hijo de ciudadano estadounidense con discapacidad grave que ha vivido en EE.UU.

Sin embargo, es importante aclarar que aun con estas condiciones, no le garantizan que obtenga la residencia. Cada caso es evaluado de forma particular.



Por otra parte, en caso de que en el proceso de inmigración usted llegue a necesitar un abogado, la Uscis recomienda que:



1. Asegúrese de que su representante legal esté debidamente autorizado. Debe ser un abogado que sea miembro acreditado en buena reputación del colegio de abogados del tribunal de un estado, territorio o el Distrito de Columbia.



2. Revise si está bajo alguna orden judicial que restrinja su práctica legal y solicite ver su licencia vigente, corroborando su elegibilidad a través de la entidad reguladora estatal correspondiente.



3. Tenga en cuenta que los notarios públicos, consultores y empresas de inmigración, no pueden ofrecer asesoramiento legal en cuestiones migratorias, a menos que estén debidamente autorizados. Así que antes de entregar dinero a personas, compruebe que si pueda prestar el servicio.



