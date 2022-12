El país que prohíbe el sexo fuera del matrimonio y cómo lo condenará

El parlamento de Indonesia aprobó un nuevo código penal y, entre los ‘delitos’ que condena está tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio.

Pero no es lo único que penaliza. Otras de las acciones que están mal vistas, según el nuevo código, son la cohabitación antes del matrimonio (vivir juntos), la apostasía (negar o renunciar a una religión), insultar al presidente e ir en contra de la ideología nacional.



Y hay más: las normas y sanciones aplicarán también para extranjeros residentes y para los turistas.

Esto, sin embargo, no es nuevo en Indonesia, un país de mayoría musulmana y que ha buscado, en los últimos años, fortalecer sus posiciones conservadoras.



Por ejemplo, en diferentes lugares del país se han estado aplicando distintas leyes conservadoras, como en la provincia semiautónoma de Aceh, donde el alcohol y los juegos de azar están prohibidos.



Otras restricciones que hay allí van en contra de la homosexualidad, lo que es visto como un ‘delito’ y se ha castigado con flagelaciones públicas.

El nuevo código penal

En el 2019, se esperaba que este nuevo documento de normas y leyes fuera aprobado, pero no fue posible por las manifestaciones en las que se exigió el retiro del proyecto.



No obstante, tres años después (2022) terminó siendo aprobado. Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, le dijo a la cadena CNN que este hecho es un revés y que el código penal no tuvo ningún cambio significativo tras las protestas.



En cuanto a las penas por algunos de los delitos contemplados en el documento están:



Las relaciones sexuales antes del matrimonio, condena de 1 año de cárcel.

La blasfemia, condena máxima de 5 años de prisión.



Cabe mencionar que estas leyes se empezarán a implementar, totalmente, en un periodo de 3 años.

Las críticas



La aprobación de este nuevo código penal ha generado posiciones contrarias desde diferentes sectores.



Los defensores de los Derechos Humanos han expresado que dichas medidas llevarán al país a reprimir las libertades.



Mientras que el sector turístico se ha mostrado preocupado por los impactos que tenga la decisión, pues los viajeros podrían cohibirse de visitar a Indonesia por la aplicación de las normas.



