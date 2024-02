Industria petrolera venezolana en el limbo si Estados Unidos reactiva las sanciones

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, está apostando a que Estados Unidos no reactivará todas sus sanciones mientras retrocede en su promesa de elecciones libres. Dentro de la industria petrolera del país, a los operadores locales les preocupa que esté equivocado.

Las empresas y contratistas de petróleo y gas temen que sus incipientes acuerdos para todo, desde importaciones de nuevos equipos de construcción hasta sus conexiones con bancos estadounidenses, se rompan si la prohibición de Maduro de los candidatos de la oposición en las elecciones de este año lleva a Estados Unidos a permitir una suspensión de seis meses de las sanciones a expira en abril.



"Este es un gran revés para las pequeñas empresas, que viven al día de su flujo de caja", dijo Rubén Pérez, director de Chemstrategy, una consultora energética en Caracas. "Las empresas más grandes han previsto este escenario y pueden resistir mejor. El sentimiento oscila entre un optimismo cauteloso y caras sombrías".



La reimposición de sanciones provocaría que la producción de petróleo de Venezuela cayera un 30% a 600.000 barriles por día en cuestión de meses, según Fernando Ferreira, director de riesgo geopolítico de Rapidan Energy Group. Los datos compilados por Bloomberg muestran que la producción del país en enero aumentó un 22% respecto al año anterior después de que Estados Unidos alivió las sanciones en octubre, lo que permitió a las empresas estadounidenses interactuar con la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).



El máximo tribunal de Venezuela dictaminó el mes pasado que la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, no era elegible para ocupar el cargo, ignorando la presión de Estados Unidos para que le permitiera postularse contra Maduro.

Estados Unidos respondió reimponiendo sanciones a las exportaciones de oro y diciendo que podría permitir que la suspensión de las sanciones petroleras caduque en abril si Venezuela no corrige el rumbo.



El ministro de Petróleo de Venezuela y director de PDVSA, Pedro Tellechea, dijo la semana pasada que el país está "preparado" si se renuevan las sanciones petroleras y "abierto al diálogo" sobre el tema. Pero la administración del presidente estadounidense Joe Biden tiene sus propias razones para no poner fin a las sanciones.



Un suministro más estable del crudo de la nación sudamericana puede ayudar a mantener bajo control los precios mundiales del petróleo y, más importante aún, los precios de la gasolina en Estados Unidos. Biden, que potencialmente enfrenta una dura campaña de reelección contra Donald Trump, también necesita encontrar formas de frenar la marea de migración a Estados Unidos, y una economía venezolana más saludable puede frenar las salidas.



Aún así, cuatro ejecutivos de la industria petrolera que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato dijeron que las renovadas tensiones les hacen preguntarse si sus recientes inversiones serán desperdiciadas. Pidieron no ser identificados por temor a represalias por parte del gobierno.



Algunas empresas locales habían enviado representantes a Estados Unidos para restablecer relaciones financieras y comerciales con proveedores con sede en Estados Unidos. Lentamente, las pequeñas y medianas empresas de servicios petroleros estaban avanzando, incluso en posibles importaciones de equipos de construcción.



PDVSA también había realizado compras para sus instalaciones a través de terceros, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada debido a deliberaciones privadas.



PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Licencia 44, como se conoce el alivio de las sanciones estadounidenses, fue vista por las empresas locales como un "impulso positivo a la demanda de trabajo a partir del primer trimestre de 2024, pero esto aún no se ha cumplido", dijo César Parra, director de la firma de ingeniería y construcción DICCA. .



Se necesitan trabajos de mantenimiento e inversiones en el estado Zulia, cuna petrolera de Venezuela, donde opera su empresa, afirmó. Desde octubre, cuando se aliviaron las sanciones, las empresas estatales de Trinidad National Gas Co. y Shell Plc recibieron licencias de exportación, mientras que Repsol SA y Maurel et Prom firmaron nuevos acuerdos para aumentar la producción.



Delegaciones de Pemex de México, YPFB de Bolivia y Pertamina de Indonesia visitaron el país para revisar asociaciones de petróleo y gas, aunque no se firmaron acuerdos importantes. No está claro si estos acuerdos sobrevivirían a una nueva imposición de sanciones.



Trinidad recibió garantías del gobierno estadounidense a finales de enero de que se mantendrá una licencia para un proyecto clave de importación de gas que involucra a Shell y Venezuela, según un informe. "No nos vemos afectados directamente", dijo el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, en un informe del Trinidad Guardian.

BLOOMBERG