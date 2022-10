Inflación anual en Estados Unidos cae al 8,2% en septiembre

La inflación en septiembre en Estados Unidos no entregó el respiro que esperaban los analistas y continúa sobre niveles históricos a pesar de la caída en alguno de los productos claves, como la gasolina.



De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), la inflación anual llegó al 8,2 % en septiembre, levemente menor al 8,3 % de agosto pero por encima de las expectativas del 8,1 % de los analistas, por lo cual aún no es posible señalar que se haya alcanzado el esperado pico de escalada. Esto sería un condimento para la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) en línea con su política monetaria.



Entre tanto, la inflación mensual logró un avance del 0,4 % frente al mes anterior.



No obstante, la inflación subyacente, aquella que no incluye alimentos o energéticos, repuntó en 0,6 %, mismo nivel de agosto, con lo que alcanzó el 6,6 % anual, superando así el 6,3 % logrado el mes anterior. Es preciso resaltar que este nivel (6,6 %) es el más alto en 40 años.



Tal como apuntan algunos expertos antes de publicarse el actual dato, el avance de la inflación subyacente puede ser una de las líneas que trate la Fed para una nueva escalada de 75 puntos básicos en la reunión de política monetaria de noviembre.



Los servicios de energía (1,1 %), como el gas doméstico (2,9 %), por ejemplo, fueron de los principales contribuyentes al dato de la inflación de septiembre. Otros fueron los servicios de atención médica (1 %) y servicios de transporte (1,9 %).



Entre tanto, las mayores correcciones las registró la gasolina (-4,9 %) y la venta de automóviles usados (-1,1 %).

