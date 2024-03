Inflación anual de EE. UU. volvió a subir en febrero, aunque tiene tendencia a la baja

La inflación en Estados Unidos subió ligeramente en febrero respecto al mismo mes del año pasado debido al aumento de los precios del combustible y los alimentos, pero continuó su tendencia a la baja registrada desde enero, según datos oficiales publicados por el Departamento de Comercio.



Según el índice PCE, medida favorecida por la Reserva Federal (Fed, banco Central), los precios al consumo aumentaron 2,5% en febrero en base interanual, frente al 2,4% en enero. Pero en febrero se desaceleró respecto a enero: 0,3%, contra 0,4%.



Esos indicadores estaban en línea con las expectativas del mercado y los analistas, que predijeron con precisión las cifras, según el consenso recabado por la firma especializada MarketWatch. Por el contrario, la llamada inflación básica, que excluye los precios de los alimentos y la energía, está cayendo tanto en el registro mensual como el de un año.



En un mes, el índice PCE subyacente cayó al 0,3%, frente al 0,5% en enero, mientras que en un año cayó al 2,8%, frente al 2,9% del mes anterior.



El presidente de la Reserva Federal (Fed, banco Central) estadounidense, Jerome Powell, afirmó este viernes durante una conferencia en California que la inflación va en la dirección correcta. "La inflación en febrero está cayendo, no tanto como en el segundo semestre del año pasado, pero claramente va en la dirección que queremos ver", declaró el jefe de la institución financiera.

Jerome Powell, presidente de la Fed EFE

La Fed apunta a reducir la inflación al 2%, un objetivo de largo plazo que prevé alcanzar en 2026. Su nivel actual probablemente genera preocupación en el entorno del presidente demócrata Joe Biden, en momentos en que intenta convencer a los estadounidenses aún escépticos de que la economía va en la dirección correcta antes de los comicios de noviembre, en los que intentará la reelección frente al republicano Donald Trump.



"La flexibilización de las condiciones del mercado laboral, (...) y la probable desaceleración del precio de los alquileres nos hacen confiar en que la inflación seguirá teniendo una tendencia ligeramente a la baja a lo largo de este año", escribió Michael Pearce, analista de Oxford Economics en una nota a los clientes. "Eso debería ser suficiente para darle confianza a la Reserva Federal para comenzar a eliminar parte del endurecimiento de sus políticas a finales de este año, aunque la resiliencia de la economía real significa que los responsables de las políticas no tienen prisa", añadió.



Los datos recientes llevaron a que algunos funcionarios de la Fed cuestionaran la reciente decisión de las autoridades de proceder este año a tres recortes de las tasas de interés de referencia. "En mi opinión, es apropiado reducir el número total de rebajas de tasas o aplazarlas más en el futuro", expresó el gobernador de la Fed Christopher Waller, en una conferencia en Nueva York, el miércoles.



"La rigidez de los registros de inflación básica y de servicios en febrero y enero justifica que últimamente los funcionarios de la Fed estén menos moderados" en sus decisiones, escribió la economista jefe de la firma Nationwide, Kathy Bostjancic, en una nota para inversionistas. "Eso respalda nuestra opinión de que la Fed esperará al menos hasta junio para iniciar los recortes de tasas", añadió.



Pero, en ese sentido, Jerome Powell resaltó que futuros recortes de tasas de interés no los devolverán a sus niveles anteriores a la pandemia de covid-19 Por lo tanto, Powell fue claro al señalar que si la Fed continúa "teniendo en cuenta los datos" de la economía antes de considerar un recorte de tasas, lo que necesariamente se producirá, no serán de efectos enormes: "No creo que los tipos de interés vuelvan al nivel históricamente bajo que tenían antes de la pandemia."