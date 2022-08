La inflación, otro campo en el que se 'enfrentan' EE. UU. y China

La inflación es uno de los efectos macroeconómicos transversales en todo el mundo, donde sin importar el país, la calidad de vida se ve mermada por la caída del poder adquisitivo.



Particularmente, el año 2022 es uno de esos periodos en los que el alza en los productos se está haciendo notar con mayor evidencia en todo el globo, especialmente, en aquellos países que tradicionalmente se habían mantenido en bajos niveles.



La pandemia de la covid-19 y sus consecuencias, así como las derivaciones de la guerra en Ucrania explican una gran parte del comportamiento alcista en los precios de los productos y servicios.



Aunque, cabe decir, que América, salvo algunas excepciones, está familiarizado con escenarios de alta inflación, sobre todo en los países de América Latina, debido a sus malas prácticas macroeconómicas.



Sin embargo, este año la inflación en Estados Unidos ha experimentado una ruta alcista desde hace más de un año, pulverizando registros récords que no se vislumbraban desde hace mas de cuatro décadas.



A pesar de esto, los ciudadanos estadounidenses recibieron una buena noticia y es que tras alcanzar su pico en junio, el costo de la vida habría alcanzado su pico, lo que ofrece señales alentadoras al mercado, a las plazas bursátiles de todo el globo y a la Reserva Federal (Fed).



El dato a la baja



El costo de vida para los estadounidenses registró una mejoría positiva en julio. De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas el inglés), la inflación se desaceleró del 9,1% en junio al 8,5% en julio, principalmente por la reducción de los precios de los combustibles.



“El índice de gasolina cayó 7,7% en julio y compensó las alzas en los índices de alimentos y vivienda, lo que da como resultado que el índice de todos los artículos no cambie durante el mes”, explicó la entidad estadística acerca de la variación del 0,0% mensual registrada en julio.



Mientras tanto, prosiguió el organismo, “el índice energético cayó 4,6% durante el mes a medida que los índices de gasolina y gas natural disminuyeron, pero el índice de electricidad aumentó”.



Este dato es un bálsamo para el presidente estadounidense Joe Biden a pocos meses de las elecciones legislativas de medio término (mandato) en la cual su creciente impopularidad podría catapultar al Partido Republicano y complicarle su futura ejecución de proyectos de ley.



“Vemos señales de que tal vez la inflación está comenzando a moderarse”, celebró Biden, aunque advirtió que “el partido” aún no está ganado.



Ahora bien, la inflación subyacente, aquella que no contempla alimentos y energéticos, aumentó un 0,3% en julio, un incremento menor al registrado en los tres meses previos de abril, mayo y junio.



A pesar de la caída, la inflación anual de 8,5% continúa como uno de los registros más altos en la historia del país. Frente a la subyacente, este se sitúa en 5,9% en 12 meses.

Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas para Itaú Colombia, señaló que la dinámica del precio de bienes, como los autos usados, y de los salarios, muestra que aún no hay una moderación en la inflación, por lo que la Fed “podría sostener su política de aumentos sobre los tipos de interés”.



En ese sentido, desde la entidad esperan un incremento de 75 puntos básicos en la reunión de la entidad en septiembre.



Por otro lado, Edward Moya, analista sénior de Oanda, precisó que “los operadores confían cada vez más en que si el próximo informe de inflación del 13 de septiembre confirma esta tendencia de disminución de la presión sobre los precios, la Fed podría considerar seriamente un ritmo más pequeño de ajuste”.



Alza en China



De acuerdo con los datos oficiales revelados este miércoles, la tasa de inflación anual de China para julio alcanzó el 2,7%, la más alta en los últimos dos años.



Esta variación estuvo explicada por el incremento en los precios de los alimentos, entre esos, la carne del cerdo. A pesar de ello, la baja demanda de los ciudadanos mantuvo a la baja el resto de variables.



Frente a este punto, el Banco de China anunció que “protegerá a la economía” de las amenazas de la inflación y se comprometió a “estímulos masivos” y la “emisión masiva de dinero” para estimular el crecimiento.



Asimismo, señalaron que apoyarán el crecimiento y que buscarán garantizar los precios estables.

Roberto Casas Lugo