La inflación se moderó en EE. UU. en octubre y fue de 3,2 %

La tasa de inflación en Estados Unidos volvió de nuevo a bajar y los precios se redujeron medio punto en octubre, una caída que sitúa al indicador en el 3,2 %, informó, este martes 14 de noviembre, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.



En términos mensuales, los precios de consumo se mantuvieron estables con respecto al mes de septiembre, mientras que la inflación subyacente, dato clave que analiza la Reserva Federal (Fed) para sus decisiones sobre tasas de interés, bajó interanualmente una décima, hasta el 4 %.

Los precios vuelven así a su racha de bajadas después de que en julio y agosto subieran y en septiembre se mantuvieran estables -en términos interanuales- en un momento en el que la Fed observa de cerca los efectos en este indicador de las 11 subidas de tipos de interés que ha llevado a cabo desde marzo de 2022 para controlar los precios.



Pese a la caída casi generalizada de los precios, el índice de vivienda siguió aumentando en octubre, tres décimas, y acumula una subida interanual del 6,7 %.



El índice de energía, por el contrario, cayó un 2,5 % durante octubre y baja el 4,5 % con respecto al mismo mes de hace un año, con una disminución del 5 % del precio de la gasolina (-5,3 % interanual). El índice de alimentos, por su parte, aumentó un 0,3 % en octubre y a nivel internanual crece el 3,3 %.



En términos mensuales, la inflación subyacente subió dos décimas en octubre, aunque interanualmente continúa su racha a la baja y descendió una décima, hasta el mencionado 4 %.



En su última reunión celebrada hace dos semanas, la Fed decidió llevar a cabo una pausa en las subidas de tipos de interés, el segundo respiro consecutivo tras las once alzas que ha realizado desde marzo del año pasado con el objetivo de que la inflación baje al 2 %.



No descartó, sin embargo, que pueda haber nuevas subidas, que dependerán de datos macroeconómicos como la inflación.



Desde marzo de 2022 y hasta junio de este año, el comité federal de mercado abierto de la Fed -el órgano encargado de la política monetaria- decidió subir los tipos de interés.



Tras la pausa de junio, en julio volvieron a aumentarlos y tanto en septiembre como en octubre los tipos se mantuvieron sin cambios, en una horquilla del 5,25 % y el 5,5 %, su máximo nivel desde 2001.



La inflación está ya muy por debajo del pico que alcanzó en junio de 2022, cuando se colocó en el 9,1 %, pero aún en niveles que no son los deseados por el regulador estadounidense, que quiere evitar que se estanque en una cifra muy superior al 2 %.



Todo ello en un contexto en el que Estados Unidos registró en el tercer trimestre un inesperado repunte en su producto interior bruto, que creció el 1,2 %, con un ritmo anual del 4,9 %, según los últimos datos oficiales.



En cuanto al mercado laboral, otro de los datos clave que analiza la Fed para decidir posibles subidas, la creación de empleo se ralentizó considerablemente en octubre hasta los 150.000 puestos nuevos, 147.000 menos de los generados un mes antes, y la tasa de desempleo subió una décima hasta el 3,9 %.



