Mercados están optimistas frente a menor inflación en Estados Unidos

La inflación en Estados Unidos cerró el 2022 en 6,5%, lo que significó una reducción de 0,6 puntos porcentuales desde el 7,1% que registró el pasado noviembre, informó ayer la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).



De esta forma, la inflación en la principal economía del mundo sostiene una lenta pero constante moderación desde junio del año pasado, con lo que podría asumirse que el pico inflacionario ya ocurrió.



A nivel mensual, en diciembre, la inflación en Estados Unidos se contrajo en -0,1%, explicado por una caída de -16,6% en la división de servicios de energía; -9,4% en gasolina y -2,5% en vehículos usados.



Este dato de una menor inflación en Estados Unidos representó una bocanada de aire fresco para los mercados, los más importantes cerraron ayer en números verdes, y confirma la perspectiva para que la Reserva Federal pueda subir sus tasas de interés a un menor ritmo, como se espera que lo haga en la próxima reunión de febrero, en 25 puntos básicos.



Para Diego Camacho, economista internacional senior de Credicorp Capital, la inflación en Estados Unidos continuará cayendo durante este semestre por efecto base, pero pasado este efecto, la Reserva Federal (Fed) deberá trabajar en aras de mantener esta reducción paulatina.



A su turno, Diego Gómez, analista de contexto externo de Investigaciones Corficolombiana, explicó que si bien el mercado es optimista, viéndolo desde los ojos de las autoridades, las señales aún no son “contundentes” para que estemos viendo, de manera definitiva, un regreso de la inflación a niveles del 2%, el cual es el objetivo de la Fed.



“Mientras el mercado laboral no deje de crear nóminas no agrícolas, al ritmo al que lo está haciendo, todavía es superior a los niveles de la pandemia o mientras las vacantes laborales están a este nivel actual, vamos a seguir viendo presiones inflacionarias sobre todo en el sector de los servicios”, señaló el experto.



Axel Botte, estratega global de Ostrum AM, filial de Natixis Investment Managers, señaló a su vez que un cambio en la política monetaria de la Fed “podrían crear” una dinámica favorable para los activos de riesgo, como la renta variable o el crédito, en un contexto marcado por una caída del dólar. Sin embargo, la reapertura de China podría crear el efecto contrario, al impulsar los precios del petróleo.

La inflación núcleo

La inflación subyacente, aquella que no contempla ni alimentos ni energéticos, cerró el 2022 en 5,7%, una reducción de 0,3 puntos porcentuales desde el 6% que registró el pasado mes de noviembre.



Esto representaría su tercera caída consecutiva desde la medición de septiembre. No obstante, este indicador en su nivel mensual subió 0,3% en diciembre, ligeramente superior al dato de 0,2% que logró el mes anterior.



“Dentro de su interior hay una gran dispersión. Cayó el precio de los vehículos usados, lo que se mantendrá por varios meses, sin embargo, los costos de la vivienda crecieron”, dijo Camacho.

PORTAFOLIO