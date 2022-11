Inflación, entre las motivaciones al voto en Estados Unidos

Bajo un contexto donde la economía ‘pesa’ en los bolsillos por la inflación histórica de 8,2% anual en septiembre, millones de estadounidenses salieron este martes a las urnas para definir la conformación de la Cámara de Representantes y gran parte del Senado, en unos comicios claves para la continuidad de la propuesta del presidente Joe Biden.



Tal como lo prevén las diferentes encuestas, se espera que el Partido Republicano se haga con la mayoría en ambas cámaras, lo que pondrá un freno a la agenda del mandatario estadounidense.



Según las encuestas más recientes, la oposición republicana tiene posibilidades de ganar al menos entre 10 y 25 escaños en la Cámara baja, más que suficiente para tener mayoría. Hay menos claridad sobre la suerte que correrá el Senado, pero los republicanos también podrían conseguirlo.



Asimismo, será una prueba de fuego para medir la popularidad no solo del actual mandatario sino también de Donald Trump, el expresidente que está haciendo esfuerzos por candidatos de la tolda roja previo a lo que se espera sea su anuncio de presentarse por tercera vez a la Casa Blanca.



Más allá de los aumentos de la desinformación, la votación se desarrolló “relativamente sin violencia”, señaló Barnaby Fletcher, director de EE. UU. y Canadá, para Control Risks.

El analista refrenda que el Partido Demócrata tuvo una “ventaja sustancial” en el voto anticipado por correo, una de sus fieles tendencias, “pero eso no cambia el hecho” de que puedan perder el control al menos de la Cámara de Representantes “en medio de las preocupaciones económicas de los votantes”, agregó el ejecutivo.



En medio de los comicios, Wall Street cerró positivo, ante lo que el mercado ya descuenta como una victoria republicana. El índice Dow Jones ganó 1,02%, en tanto el tecnológico Nasdaq avanzó 0,49% y el S&P 500 repuntó 0,56% en la campana de cierre.



“En general, una victoria republicana será positiva para la renta variable, pero es poco probable que el riesgo inflacionista se vea mitigado o acelerado. Y, por tanto, la inflación sigue siendo el principal riesgo del sistema”, aseguró a su vez Ash Alankar, Jefe de Asignación de Activos Globales en Janus Henderson. Como se mencionó, las elecciones transcurrieron con estricta normalidad, a pesar de que en Arizona se han visto interrumpidas por problemas técnicos que afectan a algunas máquinas en el condado más poblado del estado, anunciaron este martes las autoridades locales.



Hasta el cierre de la edición no se habían publicado los primeros avances de los resultados electorales.



