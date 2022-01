Inflación sube a nivel mundial por efectos de la pandemia

La inflación está disparada a nivel mundial. Las consecuencias de la pandemia de la covid-19 como las afectaciones a las cadenas globales de valor, por citar algunas, le está pasando factura a los precios de los bienes y servicios en todo el mundo y está destinado a convertirse en uno de los retos más grandes a resolver en el 2022.



“El control de la inflación es uno de los principales desafíos que enfrentamos en el 2022 a nivel mundial. La lenta reactivación de las cadenas logísticas ha tenido un impacto en los procesos de suministro y eso impacta directamente los precios”, señaló el decano de la Facultd de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda.



De hecho, la consultora global Eurasia Group señaló que si persiste la política actual de tratamiento de la pandemia en China, “el mundo se enfrentará a una alta inflación que llevará también a cambios políticos”.



LATINOAMÉRICA, PRESA DE LA INFLACIÓN



La región latinoamericana, una de las zonas en el mundo más afectadas sanitariamente por la pandemia, también ve en la escalda histórica de la inflación un escollo para sus países que luchan por la reactivación.



De hecho, es importante recordar que, de acuerdo a las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación regional sería de 9,3% en 2021 y de 7,8% en 2022.



Citigroup sitúa el pronóstico de la inflación de 2021 para Latinoamérica en 10,6%; Morgan Stanley por encima del 10% y Bloomberg en 11,9% para 2021.



Lo cierto es que ya entrado el año 2022, los países de la región comienzan a cerrar sus años estadísticos marcando récords históricos del alza del índice de precios al consumidor el año pasado.



México, entre las dos economías más importantes de la región, cerró el año con una inflación de 7,36 %, su mayor nivel en 20 años, a raíz de un incremento considerable de los precios al consumidor de insumos básicos como los alimentos y los energéticos.



A nivel anual los precios de los agropecuarios han crecido un 15,78%, mientras que las tarifas energéticas se han elevado un 8,68%.



El presidente de México, Andrés López Obrador, reconoció el incremento de la carestía y deseó que fuera transitoria.



“Espero que sea transitorio, depende de muchos factores externos que se originaron con la pandemia”, señaló el mandatario mexicano.



Por otro lado, Chile también reveló esta semana el dato de la inflación del 2021. De acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el índice de precios al consumidor fue de 7,2%, el alza más importante en 14 años.



“La inflación impacta con mayor fuerza a los más pobres, por eso es importante que se comience a moderar cuanto antes y no caer en la tentación de agregar presiones a los precios con decisiones y políticas no orientadas a mayor productividad, empleo e inversión”, dijo el ministro chileno de Economía, Lucas Palacios.



Para Palacios, “el incremento del tipo de cambio por incertidumbre política y económica, y la alta liquidez por retiros de fondos previsionales, son los principales factores que explican la elevada inflación de 2021”.



En el último mes del año, explicó el Banco Central en un comunicado, “diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y dos presentaron incidencias negativas”.



Aunque aún faltan consolidar los cierres estadísticos en algunos países, vale la pena mencionar que la primera economía del continente, Brasil, cerró en noviembre con una inflación interanual de 10,73%, mientras que Argentina, con la segunda inflación más importante de la región, alcanzó en el penúltimo mes del año una tasa de 51,2% interanual.



En noviembre la inflación de Estados Unidos se situó en 6,8%, la más alta en casi 40 años.



LA EUROZONA TAMBIÉN SE RESIENTE

La tasa de inflación anual en la eurozona cerró 2021 en el 5,0 % tras meses de continua escalada impulsada, en particular, por el alza de los precios de la energía, según la primera estimación preliminar publicada este viernes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.



De hecho, en Alemania la tasa anual en diciembre se situó en el 5,7%, mientras que en Francia se mantuvo estable en el 3,4%.



Los mayores porcentajes de inflación entre los países de la eurozona se registraron en Estonia (12,0%), Lituania (10,7%) y Letonia (7,7 %). En España, el indicador llegó en diciembre al 6,7%.



La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho de manera reiterada que no quiere retirar los estímulos monetarios de forma prematura en la zona del euro para no entorpecer la recuperación económica y porque está convencida de que la elevada inflación actual remitirá.



TURQUÍA LIDERA LA OCDE

Al pronunciarse sobre el registro de la inflación en 2021 (5,62%), el presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que la tasa del país es inferior a la de sus pares latinoamericanos e inclusive a algunos de la Ocde, organismo del que hace parte el país.



A corte de diciembre, a falta de la respectiva agregación de los países restantes, Turquía lidera la inflación del grupo con una inflación anual de 36,1%. Muy por debajo se encuentran países como Bélgica (5,7%), Islandia (5,1%), Luxemburgo (4,1%) y Suiza (1,5%).

PORTAFOLIO Y EFE