Inflación, tasas y recesión, temas del Jackson Hole

La reunión anual de banqueros centrales y destacadas figuras de la macroeconomía mundial que se cita en Jackson Hole (Wyoming, Kansas, EE. UU.) tiene en 2022 una serie de componentes muy particulares.



(Lea: Wall Street cerró en verde, un día antes de simposio de Jackson Hole).

El espiral inflacionario al que el mundo se enfrenta desde el 2021 se agravó en el año en curso por el continuo e incompleto reajuste de las cadenas globales de valor, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania y los cierres masivos por repuntes de la covid-19 en China.



Para atajar a este repunte de la inflación, la mayoría de los bancos centrales en todo el mundo, encabezados por la Reserva Federal de Estados Unidos, han lanzado una política agresiva de incremento de tasas de interés lo cual en muchos casos no van acompañadas de un buen rendimiento macroeconómico, por lo que los países se ubican en una línea delgada entre el ajuste inflacionario o la recesión.



“Los banqueros centrales llegan a un escenario al que no están familiarizados (...) En un contexto en el que la inflación está a niveles muy elevados y las presiones de precios siguen derivadas de decisiones políticas desde el lado fiscal, pero principalmente desde un contexto geopolítico que cada vez está más complejo”, dijo Diego Camacho, economista senior internacional de Credicorp Capital.



Un escenario mundial dominado casi a su totalidad por la guerra en Europa del Este. Los dos países involucrados directamente, Rusia y Ucrania, son grandes proveedores de materias primas esenciales, como el trigo o el gas, clave en la calefacción de Europa, continente que se asoma a la recesión, de acuerdo con los expertos.



Analistas de Bloomberg marcaron en 60% la posibilidad de una recesión en el viejo continente este 2022.



“Europa es una región que ha estado mucho más golpeada por el encarecimiento de los precios de la energía. Ya hemos visto tanto señales en la actividad económica medida por el crecimiento del PIB o la actividad empresarial medida por las encuestas del PMI (...) El tema energético sí les ha afectado en particular, lo que también se debe a la cercanía geográfica respecto a Rusia y Ucrania y toda la dependencia comercial que tienen frente al suministro de gas”, dijo Diego Gómez, analista de mercados internacionales de Investigaciones Corficolombiana.



(Además: Sánchez ofrece España para diálogos de paz entre Colombia y el ELN).



En la actualidad, la inflación en la eurozona alcanzó el 8,9% anual en julio, al tiempo que el PIB creció un modesto 0,7% en el segundo trimestre. Por otro lado, en la zona económica europea se presentaron descensos de los sectores de manufacturas y servicios, desde 49,8 y 51,2 hasta 49,7 y 50,2 puntos, respectivamente, dentro del PMI.



Las miradas sobre la Fed



Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) es la figura representativa que atraerá todos los focos del evento.



No solo por ser el mandamás de las políticas macroeconómicas de la principal economía del planeta, si no porque el país se encuentra en el limbo de caer en recesión técnica, aunque para muchos ya lo está.



Vale recordar que la economía de EE. UU. cayó 1,6% en el primer semestre de 2022 y en 0,9% para el segundo trimestre, por lo cual siguiendo la definición tradicional, luego de dos períodos de números rojos en el PIB, ya se encuentra en recesión. Sin embargo, ese no es el caso para Estados Unidos, que tiene su propia metodología e incluye a otros factores, como el mercado laboral. Según las cifras más recientes del PMI en EE. UU., el índice de servicios cayó a 44,1 y el manufacturero hizo lo propio hasta 51,3 puntos.



La Fed ha permanecido centrada en la política alcista de tasas, y depende del acompañamiento de otros factores, el que empiece a flexibilizarse. De allí el interés en la presentación que dará este viernes Powell en el simposio.



“Históricamente los presidentes de la Reserva Federal han aprovechado este espacio para dar anuncios importantes o realizar cambios en su posición de política monetaria. No obstante, en un contexto de alzas de tasas, lo más probable es que Powell reafirme el compromiso de la Fed de cumplir el objetivo de inflación”, comentó Sergio Taborda, economista internacional de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.



(Siga leyendo: Venezuela acumula un año de crecimiento económico de dos dígitos).



Por otro lado, Jack Janasiewicz, estratega de portafolio de Natixis Investment Managers, dijo que “es probable que Powell intente hacer hincapié en un ritmo más lento de alzas, pero también en un período de tiempo más largo en territorio de restricciones, quitando un poco de viento a la narrativa del pivote dovish”.



Roberto Casas Lugo