Maduro asegura que  economía venezolana creció más del 5 % en 2023: este es su balance

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la economía nacional tuvo un crecimiento 'integral' en 2023 y creció más del 5 %, lo que catalogó como “el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe”, aunque no precisó el porcentaje.



“Podemos informar que el crecimiento económico de Venezuela, integral, durante el año 2023, superó al 5 % del (producto interno bruto) PIB y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe”, dijo el mandatario ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), durante su mensaje anual.



Aseguró que se trata de “otro de los logros y conquistas” alcanzado en “tiempos de persecución y bloqueo”.



(Vea: Despega la nueva ruta de Wingo entre Medellín y Caracas: tarifas y frecuencias).



Al respecto, afirmó que, para continuar a este ritmo, durante 2024 mantendrán la política de impulso a la producción nacional y de “recuperación” de los ingresos de los trabajadores.



“Para este año estamos proyectando un crecimiento del PIB de nuestro país del tamaño del 8 % de la economía nacional, y vamos a volver a liderar el crecimiento económico de nuestra región en una recuperación sostenible”, aseveró.

Exportaciones venezolanas

El mandatario insistió en que en los próximos meses trabajarán en la diversificación de la economía y la superación del “rentismo petrolero”, a través de la exportación de productos químicos, alimentos, bebidas, tabaco y metales, entre otros.



Puntualizó que el año pasado este trabajo generó un “ingreso importante”, aunque “modesto”, de 758 millones de dólares en exportaciones no petroleras.



En la rendición de cuentas de 2022, Maduro informó que ese año la economía creció “por encima” del 15 %, sin precisar tampoco el porcentaje exacto.



El pasado 1 de enero, el jefe de Estado indicó que desde “finales” de 2021 Venezuela registra 10 trimestres de “crecimiento económico continuo”, gracias a “una coordinación perfecta con todos los actores económicos internos del país”, así como un “diálogo y un entendimiento muy elevado con actores económicos internacionales que están llegando con nuevas inversiones”.



(Vea: Maduro designa a Álex Saab para presidir el Centro de Inversión Productiva de Venezuela).



Maduro aumenta a cien dólares el ingreso mínimo

Billete de dos dólares iStock

El presidente de Venezuela aumentó este lunes de 30 a 60 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares al cambio oficial, con lo que se eleva de 70 a 100 dólares el denominado “ingreso mínimo integral indexado” (IMII), que incluye otro bono, de 40 dólares, de los cuales ninguno genera pasivos laborales.



“He decidido dar el paso de subir de 70 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares (…), a partir del 1 de febrero”, dijo el jefe de Estado, quien aseguró que se trata de “un primer empuje” a esta remuneración.



Entretanto, el salario mínimo, base para el cálculo de beneficios laborales como las prestaciones y las vacaciones, se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, que hoy equivalen a 3,6 dólares al mes, mientras que la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas, supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.



Durante la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría oficialista, Maduro explicó que el IMII se trata de un mecanismo creado “ante la escasez de recursos” como consecuencia de “las sanciones” impuestas al país caribeño.



En paralelo al balance anual del jefe de Estado, cientos de trabajadores públicos, entre ellos maestros, se encuentran en las calles de Caracas y varias regiones en la que supone la segunda jornada de protestas del año, a fin de rechazar los “salarios de hambre” y exigir un aumento, entre otras solicitudes.



“No puede seguir el maestro ganando una miseria de sueldo”, expresó hoy la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Márquez, durante la protesta en Caracas.



Según la FVM, algunos educadores del sector público ganan el salario mínimo fijado por el Ejecutivo y los de más alto nivel devengan unos 22 dólares mensuales.



(Vea: Inflación de Venezuela cierra 2023 en 189,8%: cómo ocurrió).



Las sanciones han causado un “genocidio económico”

Venezuela. EFE

Maduro denunció que las sanciones internacionales aplicadas al país en los últimos nueve años han causado un “genocidio económico”, por el que responsabilizó a Estados Unidos y a opositores locales que, aseguró, pidieron y apoyaron estas medidas.



“Un verdadero genocidio económico se ha cometido contra Venezuela”, dijo el mandatario durante la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.



Explicó que, entre 2015 y 2022, el país dejó de percibir 642.000 millones de dólares por “productos que no se fabricaron, ventas que no se hicieron, servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron” debido a las restricciones financieras impuestas desde Washington y Europa.



A su juicio, Estados Unidos “todos los días viola los derechos humanos” de Venezuela, al mantener vigentes las sanciones, si bien algunas fueron flexibilizadas en el último trimestre del año pasado, gracias a un proceso de negociación entre ambos países, que no tienen relaciones formales desde 2019.



Sin nombrar a ningún opositor directamente, Maduro reiteró que los líderes del antichavismo “son culpables y cómplices de este genocidio” y “de esta masacre económica”, tanto como los países que aplicaron estas sanciones, muchas de ellas de carácter personal contra altos funcionarios venezolanos.



Detalló que el país tiene 22.000 millones de dólares bloqueados en cuentas congeladas en el sistema económico mundial y que, en 2023, estas sanciones “siguieron golpeando”, pues -aseguró- en “toda transacción financiera internacional que realice el Gobierno de Venezuela sigue el riesgo de ser congelada y detenida”.



(Vea: Comercio entre Venezuela y Colombia creció un 8% entre enero y octubre del año pasado).



6.230 millones de dólares por la venta de su petróleo en 2023

Venezuela cerró 2023 con un ingreso petrolero -su principal fuente de divisas- de 6.230 millones de dólares, dijo este lunes el mandatario Nicolás Maduro, quien aseguró que estos recursos se invirtieron en salud, educación y viviendas, así como en importaciones de medicinas, insumos y repuestos.



El presidente señaló que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a pesar de ser “perseguida” y “agredida”, entregó el año pasado a la nación 6.230 millones de dólares.



Maduro aseguró que el sector petrolero ha mejorado gracias a la “fortaleza de sus capacidades internas, que conllevaron a superar las adversidades creadas por el bloqueo ilegítimo y por las mafias corruptas que han pasado en varias administraciones de Pdvsa”.

Producción de crudo

Barriles de crudo.

El año pasado, prosiguió, la estatal “entró en una fase de recuperación de esas mafias bandidas y corruptas”, y su actividad “creció un 12,99 % en el tercer trimestre” de 2023, lo que se tradujo en un “aumento en las exportaciones petroleras”.



El jefe de Estado espera que la actividad del sector aumente en 2024, gracias, entre otros factores, a las “nuevas alianzas con empresas del mundo”.



La junta directiva de Pdvsa, presidida por el también ministro del área, Pedro Rafael Tellechea, reafirmó recientemente su compromiso de aumentar la producción de crudo este año, cuando la nación prevé que superará el millón de bpd.



El país caribeño, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo en el planeta, apuesta a un mayor crecimiento de su producción petrolera luego de que Estados Unidos levantara, de forma temporal, varias de sus sanciones, entre ellas las relacionadas con este sector, un alivio que entró en vigencia en octubre pasado y que está previsto que se venza en abril próximo.



(Vea: Inflación de Venezuela bajó 112 pps y fue de 193 % en el 2023, según ente independiente).



EFE