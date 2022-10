Integración comercial de América del Sur está lejos de concretarse

La integración de América Latina a todo nivel siempre ha estado en el imaginario colectivo de la región, apoyada en menor o mayor medida por las distintas corrientes políticas que gobiernan y, aunque se han propuesto miles de iniciativas para fomentarla, aún queda un largo camino.



En materia comercial, América del Sur se ha caracterizado por dos ejes de intercambio, uno de ellos, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el otro, el Mercado Común del Sur (Mercosur).



El primero, está conformado por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia; mientras el segundo posee a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, aunque este último se encuentre suspendido desde 2017.

Una integración a medias

El Banco Interamericano de Desarrollo ya advirtió la realidad de América Latina: el comercio intrarregional solo representa el 14% del total de todos los países de la región.

De hecho, esto se puede evidenciar con el comportamiento para 2021 de la actividad de estos bloques económicos y su relación comercial.



Comenzando por la Comunidad Andina de Naciones, este bloque logró el año pasado un registro de US$6.676 millones en exportaciones al Mercosur; una cifra que creció 34,3% frente al 2020, cuando sumó US$4.972 millones. Pero, a pesar del repunte, el bloque vecino solo representó el 4,9% de la participación del total de las ventas externas andinas. Es decir, ocupó el séptimo puesto.



Tres casillas más arriba, en la cuarta posición, aparece la propia CAN, con US$8.667 millones en exportaciones, un repunte del 32,2% frente a la actividad del año 2020. Con este reporte, se registra un alto volumen de ventas externas entre los miembros andinos, pero que no se extiende más allá de sus fronteras sudamericanas.



En cuanto a las importaciones, el panorama cambia ligeramente, ya que el Mercosur es el cuarto destino al que más le compran los países andinos. De hecho, las importaciones crecieron 54,4% el año pasado, pasando de US$10.227 millones a US$15.795 millones. Representó el 6,1% de la participación total.



Por otro lado, desde el portal de estadísticas del Mercosur clasifican que las exportaciones a la CAN sumaron US$13.515 millones, siendo la cuarta región a la cual se le vende, representando el 8% de la participación total.



Entre tanto, las importaciones sumaron desde la comunidad andina sumaron US$6.663 millones y se ubicaron como la cuarta región a la que más se le compra, con un pequeño 5% de participación total.

Una “bisagra” comercial

Ahora, con el viraje a la izquierda de la región, los jefes de Estado han planteado nuevamente la idea de una mayor integración. Desde Alberto Fernández, presidente de Argentina, pasando por el mandatario colombiano Gustavo Petro, que lo maneja como bandera del comercio exterior; así como el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



De hecho, estos últimos personajes protagonizaron la más reciente apuesta por la integración. Según se conoció en septiembre, da Silva se comprometió con Arce para “acelerar” el ingreso de Bolivia en el Mercosur, que inició hace diez años y aún le resta la aprobación del Congreso de Brasil.



Celso Amorim, excanciller brasilero, se refirió a esta adhesión como clave, ya que Bolivia es considerada “una bisagra” entre los dos mecanismos de integración comercial, a los cuales podría repotenciar, ahora que el gas y el litio, productos bolivianos, se revalorizan por el contexto global.



De acuerdo con el boletín más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, las exportaciones del país suman US$8.274,9 millones para julio, donde Brasil y Argentina son sus principales mercados con ventas externas por US$1.138,2 millones y US$1.083,74 millones, respectivamente.



De hecho, son las exportaciones de gas natural lo que está impulsando la actividad comercial con sus vecinos. Desde Brasil ya recibe US$966,88 millones y desde Argentina otros US$782,21 millones por este energético.



Más abajo en la lista, en la quinta posición, aparece Colombia, donde las exportaciones ya suman US$721,32 millones, lideradas por las ventas de productos derivados de la soya por US$645,4 millones.



Y, en cuanto a importaciones, La Paz, estas registraron un valor de US$6.988 millones, con lo que el saldo de la balanza comercial deja un superávit de US$1.287 millones para siete meses del 2022.



Analistas consultados coinciden en que la importancia de la entrada definitiva de Bolivia al Mercosur, en parte, se concentraría en su aporte energético y en los beneficios tributarios para ingresar algunos productos al mercado común vecino.



Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su consulta del Artículo IV, donde evaluó que la economía boliviana tendría un crecimiento del 3,8% interanual en 2022, “un ritmo inferior al de 2021 pero suficiente para reubicar al PIB en el nivel anterior a la pandemia a finales de este año”.



El organismo recomendó dotar al banco central de independencia y realizar una transición a un tipo de cambio más flexible.

Colombia y el mercosur

Colombia es uno de los Estados asociados del bloque sureño y el comercio entre ambos está regido por un acuerdo de complementación económica, que registra un superávit para el conglomerado.



Carlos Gomescasseres fue designado este jueves como presidente de la Cámara de Comercio del Mercosur capítulo Colombia. El ejecutivo dijo a Portafolio que entre las metas de su gestión está revisar y estructurar sólidas bases para reimpulsar el comercio entre ambas instancias. Además, prometió enfatizar desde su lado para que Colombia sea un estado miembro pleno del bloque.



Gomescasseres también señaló que buscan aprovechar la reciente reapertura con Venezuela para crear una zona franca que potenciaría el comercio.

