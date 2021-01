Joe Biden asume oficialmente como nuevo presidente de EE.UU.

Este miércoles el demócrata Joe Biden asumirá como nuevo presidente de Estados Unidos, en una jornada histórica en la que no asistirá el presidente saliente Donald Trump.



Le contamos qué cómo avanza la jornada de posesión, en hora colombiana, del cambio de Gobierno de la economía más grande del mundo.



12:15 a.m. Biden guarda un minuto de silencio por víctimas del Covid



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió en su discurso de investidura que se viene la fase más mortal de la pandemia.



11:55 a.m. Biden da su primer discurso como presidente de EE.UU.



"Hoy es un día de historia y de esperanza", dijo Joe Biden en su discurso inaugural en el que hizo un llamado a la "unidad" del país y prometió ser el presidente de todos los estadounidenses.



El demócrata prometió que su país va a vencer el "terrorismo doméstico" y la ideología de la supremacía blanca. Estados Unidos enfrenta "el surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo doméstico, que es algo que debemos confrontar y que vamos a derrotar", afirmó.



Así mismo, el nuevo presidente de Estados Unidos hizo mención durante su discurso de investidura al asalto al Capitolio y prometió que no volverá a pasar "ni hoy ni mañana".

11:50 a.m. Joe Biden jura como presidente de EE.UU.



Joe Biden, de 78 años, juró el cargo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una ceremonia solemne delante del Capitolio de Estados Unidos, un acto marcado por la pandemia y por las fuertes medidas de seguridad tras la toma de ese edificio el pasado 6 de enero.



Joe Biden juró este miércoles 20 de enero como presidente de EE.UU. Bloom

11:35 a.m. Comienza la ceremonia de investidura de Joe Biden y Kamala Harris



La ceremonia de investidura del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos y de Kamala Harris como vicepresidenta comenzó en un acto en Washington DC, en medio de estrictas medidas de seguridad.



10: 45 a.m. Biden llega al Capitolio para asumir como el 46º presidente de EE.UU.



Joe Biden llegó este miércoles al Capitolio para jurar el cargo como el 46º presidente de Estados Unidos en una ceremonia al mediodía marcada por la ausencia del mandatario saliente, Donald Trump.



En el acto estarán presentes los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton y el exmandatario republicano George W. Bush. La ceremonia, que ya había sido reducida por la pandemia, quedó además marcada por la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, lo que obligó a un despliegue de seguridad sin precedentes.



9: 40 a.m. "Es un nuevo día en Estados Unidos": Biden



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, saludó el miércoles lo que consideró "un nuevo día" para el país, mientras se preparaba para juramentarse en el cargo en una ceremonia en Washington. "Es un nuevo día en Estados Unidos", dijo Biden en Twitter pocos minutos después de que el presidente saliente, Donald Trump, partiera de Washington rumbo a su residencia en Florida.



It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

9:25 a.m. Trump, en su adiós: "Estaremos de vuelta de algún modo"



El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, destacó este miércoles que "han sido cuatro años increíbles" los de su Gobierno y apuntó al futuro al asegurar que volverá "de algún modo", en su despedida horas antes del final de su mandato. "Estaremos de vuelta de algún modo", afirmó a sus seguidores en la base aérea Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, antes de subirse por última vez al avión presidencial Air Force One rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida). "



Entre sonrisas lanzó un dardo a su sucesor a quien no citó por su nombre. "Espero que no les suban los impuestos. Y si lo hacen, yo se los advertí", sostuvo.

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, abandonó este miércoles la Casa Blanca EFE

9:14 Biden asiste a misa con líderes republicanos y demócratas del Congreso



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asistió a una misa en la Catedral de San Mateo, en Washington, el miércoles por la mañana acompañado por líderes demócratas y republicanos del Congreso, un símbolo de unidad a tres horas del inicio de su mandato. El futuro 46° presidente de Estados Unidos estuvo acompañado por su esposa Jill Biden, los demócratas Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, así como los líderes republicanos en la Cámara Alta, Mitch McConnell, y la Cámara Baja, Kevin McCarthy.



8:50 a.m. Trump deja la Casa Blanca



El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, abandonó este miércoles la Casa Blanca por última vez como gobernante a primera hora junto a su esposa, Melania, en el helicóptero presidencial, Marine One, pocas horas antes de la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden.



El magnate neoyorquino rompió así la tradición y no estará presente en la ceremonia de investidura de su sucesor. Trump no ha reconocido la derrota en las elecciones de noviembre pasado y sigue denunciando, sin evidencia, haber sido objeto de un "fraude electoral". Con su salida de la Casa Blanca, concluyen cuatro años turbulentos marcados por la polémica en los que pasará a la historia como el primer presidente de EE.UU .al que se le han abierto dos procesos de enjuiciamiento político, el segundo de los cuales está aún pendiente de ventilarse en el Senado.