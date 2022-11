Economía, el reto crucial de la nueva ‘marea rosa’ en Latinoamérica

La pandemia por la covid-19 fue un punto de inflexión en la historia reciente del mundo y también lo es en América Latina, ya que sirve como un antes y un después, de la configuración ideológica de los países.

A día de hoy, con la reciente victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la región cierra una ‘perfecta’ cohesión hacia la izquierda del espectro político, con sus grandes economías y pequeños países apostando por este modelo.



“Lula se una a una creciente configuración de izquierda a lo largo y ancho del continente, que incluye a Andrés Manuel López Obrador en México; a Gabriel Boric en Chile; a Gustavo Petro en Colombia y a Alberto Fernández en Argentina, pero caracterizar la elección de Lula como parte de un giro a la izquierda es simplificar demasiado el estado actual de la política en América Latina”, explicó Jason Marczak, director senior del centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council.



Este fenómeno se explica en tres formas, de acuerdo con Gabriel Orozco, docente de relaciones internacionales de la Universidad Simón Bolívar:



“El péndulo de la región viene de una gran frustración de reivindicación por los derechos sociales y económicos (...) La pandemia aunó las vulnerabilidades y las extendió (...) La población no solo tiene un auge por estas conquistas sociales si no también el anhelo de volver a tener aquello que durante esos gobiernos tuvieron. Hay una especie de añoranza”, explicó el docente.



Por ello, el surgimiento de figuras como los que representan Gustavo Petro en Colombia; Gabriel Boric en Chile o el mismo Lula en el gigante brasilero.



Otro efecto, explica Orozco son las redes sociales, donde gran parte de la juventud se ha identificado en muchas ocasiones como “ir en contra del Estado”.



“Algo que ha pasado en las elecciones latinoamericanas es que comúnmente gana la oposición y en un escenario tan turbulento, pues la sensación de que el gobernante no puede con las problemáticas, lo capitaliza el rival”, apuntó Orozco.



Sobre el factor nostalgia también coincide Jeremy Browne, director ejecutivo de Canning House.



“Para ganar la reelección, Lula le pidió a los brasileros recordar cómo era la vida la última vez que él fue presidente (...) Pero Brasil y el mundo es muy distinto en 2010 que en la actualidad”, dijo el también exministro británico de relaciones exteriores para América Latina.



Este es un proceso que podría continuar el próximo año cuando se realicen las elecciones presidenciales en Guatamela, Paraguay y Argentina.

La economía

La nueva asunción de los líderes de la izquierda latinoamericana, en una nueva ola que los analistas tildan de progresista, está acompañada de un complejo escenario económico en donde los organismos internacionales están contemplando el regreso a las bajas tasas de crecimiento, por altos números de inflación; procesos de reformas tributarias, integración interregional, Amazonía, y un discurso desigual sobre el futuro de los combustibles fósiles o de otros commodities.



“Estos movimientos no van a ser los mismos de hace años, estamos frente a una ola de progresismo mucho mas moderada; lo que buscan es ante todo, a través de los distintos medios, afrontar la crisis económica que se viene (...) ajustarse a los mercados, responder a las necesidades para poder solucionar los problemas sociales”, precisó el docente Orozco.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) evidencia en su más reciente informe la desaceleración de la región para el próximo año con un pronóstico de crecimiento de 1,4% en su PIB, luego del 3,2% que se espera para finales de este año.



Esto porque se espera “una desaceleración tanto del crecimiento como del comercio global, tasas de interés más altas y menor liquidez global”.



América del Sur, la región que concentra cuatro de las cinco economías de la región, pasará de un 3,4% del PIB a 1,2% en 2023.

Mayor integración , una apuesta de la región

América Latina siempre ha sido una de las regiones con mayor apetito por lograr una integración, no obstante, esta no termina de concretarse plenamente, si no que lo hace por medio de esfuerzos temporales que no sobreviven los vaivenes políticos en los países.



Sin embargo, los analistas sugieren que es posible ver un nuevo episodio de integración regional, toda vez que esta se dio con mayor énfasis en gobiernos de izquierda al tiempo que los actuales mandatarios han sido enfáticos en apostar por esta vinculación más estrecha.



En ese sentido, por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro se ha mostrado enfático en promover el regreso de Chile y Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones o a la vez su discurso de una promoción de la integración eléctrica.

Por su parte, Lula y Alberto Fernández comparten la visión de una moneda común.

