Jack Ma abandona la dirección de Alibaba

El carismático empresario chino Jack Ma abandonó este martes, tras años a la cabeza de Alibaba, la empresa que fundó en 1999 y que revolucionó el comercio en línea en China, marcando profundamente la economía del gigante asiático.



Este exprofesor de inglés, quien este martes cumple 55 años, pasará el relevo a un equipo de dirigentes respetados, entre ellos Daniel Zhang, director general desde 2015.



Jack Ma, uno de los hombres más ricos de China, con una fortuna estimada en 41.000 millones de dólares, quiere dedicarse a proyectos filantrópicos, entre ellos la educación.



Su salida marca el principio de una nueva era para una empresa que supo aprovechar la eclosión de internet en China y apostó por el crecimiento del consumo doméstico, en un país que ahora es líder del comercio por internet.



El empresario, que reconoce él mismo cierto parecido físico con E.T. (el célebre extraterrestre del filme de Spielberg), también es conocido por sus excentricidades.

En 2017 se disfrazó de Michael Jackson en una gala, una imagen muy alejada de la impasibilidad de muchos dirigentes chinos.



"Su experiencia de profesor de inglés, junto a su carisma y a su sentido del humor, le han convertido en la figura emblemática de los empresarios chinos en el extranjero", afirma Duncan Clark, autor del libro "Alibaba: The House That Jack Ma Built".



“Su influencia como símbolo del espíritu empresarial chino es inigualable", asegura. Jack Ma descubrió internet en un viaje a Estados Unidos en los años 1990, cuando era un empresario sin recursos.



Tras varios proyectos en China, sin gran éxito, convenció a un grupo de amigos para que le prestaran 60.000 dólares para poner en marcha una empresa de comercio en línea, Alibaba, en 1999.



La compañía, que cotiza en Estados Unidos, tiene un valor de 462.000 millones de dólares, según la agencia financiera Bloomberg. Jack Ma, quien podría conservar algunas funciones consultivas en la empresa, no hizo comentarios sobre su retirada.



Su sucesor, Daniel Zhang, es conocido por su rigor y aparece pocas veces en público. Sin embargo, la prensa china asegura que fue él quien convirtió el "tractor" de Jack Ma en un potente "Boeing 747" del comercio en internet. "Hay que estar despierto cada minuto, hay que tener los ojos abiertos durante el sueño", había dicho Daniel Zhang el año pasado.



